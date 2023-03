De azi, creștin! Emily Burghelea și soțul ei și-au botezat băiețelul. Primele imagini de la marele eveniment

In articol:

Zi cu emoții în familia lui Emily Burghelea! Fosta asistentă TV și soțul ei și-au creștinat băiețelul în urmă cu puțin timp. Azi se împlinesc 40 de zile de când micuțul a venit pe lume.

Citește și: „Au zis că trebuie să mă opereze” Emily Burghelea, despre problemele cu care s-a confruntat după nașterea băiatului ei! Nu a crezut că situația este atât de gravă

Emily Burghelea și-a botezat băiețelul

Încă de când a devenit mămică a doua oară, Emily Burghelea a dezvăluit că dorește să își creștineze băiețelul la 40 de zile de la naștere, iar visul i s-a împlinit. Astăzi ea și soțul ei, alături de familie, au mers la biserică pentru botezul celui mic. Totul s-a desfășurat într-un cadru restrâns, departe de luminile reflectoarelor. Proaspeții părinți au trăit emoții de nedescris, iar dovada o reprezintă chiar imaginile publicate de aceștia pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea și soțul ei, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Nu mai pot!” Emily Burghelea a cedat când a văzut ce se întâmplă în casa ei! Blondina, la un pas să-și facă bagajele și să plece: „Prima criză severă a Amedeei. L-a mușcat pe bebe”

Cât despre petrecerea de botez, Emily și soțul ei au anunțat că aceasta va avea loc în luna aprilie. Astăzi a avut loc doar ceremonia, la care au participat numai apropiații: "Yeey! Ne vedem la petrecere, astăzi am fost prezenți doar noi și echipa foto-video, în aprilie ne vedem la petrecere!", a scris Andrei, soțul lui Emily Burghelea, în mediul online.

Emily Burghelea și soțul ei, la botezul fiului lor [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea urmează să dezvăluie numele fiului ei

Emily Burghelea a promis că după botez va dezvălui și ce nume va purta micuțul ei. Într-un interviu acordat recent, fosta asistentă TV mărturisea că ea a fost cea care a ales cum o să-l cheme pe băiețel: "Când am văzut-o pe Amedea am simțit, nu aveam alt nume pregătit, dar acolo cumva nici nu m-am implicat eu foarte tare. Andrei a ales 'Amedea' încă de când am aflat că sunt însărcinată, nici măcar nu știam dacă este fetiță sau băiat, el a visat-o înainte să aflăm noi că sunt însărcinată, a știut că este fetiță 100% și a zis: 'Amedea'. Acum mi-a zis că este băiat. "Alege tu!". Este un nume ales de mine 100%.", a povestit Emily Burghelea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Emily Burghelea și soțul ei, alături de fiul lor [Sursa foto: Instagram]