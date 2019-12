What`s Up ar putea fi condamnat pentru ultraj, după ce artistul fost violent și chiar a mușcat un polițist de un picior, luni seară, după ce și-ar fi agresat noua iubită, pe Alice Badea, femeia despre care spunea că o iubește dincolo de înțelegerea lumii și alături de care se simte cu adevărat fericit.

What`s Up s-a ales cu dosar penal pentru ultraj și, conform Codului Penal, oamenii legii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au decis să îl pună sub control judiciar.

”Marius Ivancea a fost audiat destul de repede la Parchet, la fel și cei implicați în caz, inclusiv iubita lui și martorii. Cum a sărit la trei polițiștii, i-a amenințat brutal, fizic și verbal, vedeta are, acum, la dosar trei fapte de ultraj, ceea ce înseamnă că la finalizarea anchetei, pedeapsa lui va fi mai mare cu o treime decât cea prevăzută de lege. Conform Codului Penal, insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 ani. Deocamdată, What`s Up este cercetat sub control judiciar timp de 60 de zile, dar va avea multe de lămurit la tribunal”, au dezvăluit persoane de la parchet.

Citeste si: What's Up, snopit în bătaie de polițiști? "L-au călcat în picioare după ce i-au pus cătușele! Din această cauză l-a și mușcat de picior pe unul dintre ei"

Citeste si: What's Up a mers la psiholog după ce a agresat-o pe Alice Badea

Citeste si: Alice Badea, mărturii uluitoare despre scandalul cu What's Up! De ce a sunat de fapt la 112: „Am început să obosesc și l-am repins”

Scandal uriaș la Exalton între Iulian și What`s Up

Reacția violentă a lui What`s Up, din păcate, nu este una singulară. Drept dovadă, în urmă cu câțiva ani, el și-a bătut fosta soție, pe Simina, iar, toamna trecută, atunci când a participat la Exatlon, a intrat în conflict cu mai mulți concurenți, printre ei și ”războinicul” Iulian Pîtea. După un joc de vilă, cei doi s-au contrat și au fost la un pas de bătaie, fiind cu greu opriți de coechipieri.

”Eu îmi susțineam echipa cu mare patos, iar Iulian, în ochii mei, mă îngâna. Iar eu, în mintea mea mică, i-am arătat degetul mijlociu”, a spus What’s up, care a avut și o altercație puternică, atunci, cu adversarul său.

Iulian Pîtea a vorbit despre What`s Up! ”Reacționează agresiv”

Pe de altă parte, acum, la aproape un an de atunci, fostul ”războinic”, deși a ajuns să aibă o relație bună cu ”faimosul”, a decis să își spună, totuși, punctul de vedere în scandalul momentului.

Iulian Pîtea a vorbit despre What`s Up după ce artistul și-a bătut iubita și a încercat să descrie anumite stări ale acestuia! ”Este dificil să spui ceva în asemenea momente, însă, vreau să punctez un lucru. What`s Up este o persoană mișto, specială, dar pusă în situații limită și constrânsă de anumiți factori, așa cum a fost cazul și la Exatlon, și, probabil, în acest conflict, reacționează agresiv, chiar violent. Atât”, a explicat ”fabulosul” pentru WOWbiz.ro!