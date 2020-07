In articol:

Cătălin Rădulescu, amendat după ce a refuzat să poarte masca. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a refuzat să intre într-o benzinărie din București cu masca de protecție. Politicianul era însoțit de încă o persoană, o femeie. Amândoi s-au opus să poarte masca, chiar dacă o aveau după ei. Un client nemulțumit de întreaga scenă a sunat imediat la poliție.

„În data de 17.07.2020, polițist din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost sesizat de către un cetățean cu privire la faptul că două persoane, bărbat și femeie, ce se aflau in interiorul unui spațiu comercial, nu poartă mască de protecție”, potrivit unui comunicat al Poliției.

Polițistul a ajuns la fața locului și i-a rugat pe cei doi să-și pună masca de protecție. Femeia s-a conformat imediat, însă Cătălin Rădulescu a continuat să refuze. mai mult decât atât, deputatul PSD i-ar fi adresa injurii agentului și a devenit și mai nervos.

Cătălin Rădulescu, amendat pentru că nu a purtat masca de protecție

Prin urmare, polițistul i-a dat două amnezi politicianului, una pentru lipsa măștii, în valoare de 1.000 de lei, și una pentru injuriile care i-au fost adresate, în valoare de 500 de lei.

„Bărbatul a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, se mai arată în comunicat.

Șoc în miezul nopții pentru deputatul Cătălin Rădulescu

Un hoț a încercat să intre în apartamentul deputatului PSD Cătălin Rădulescu în timp ce acesta dormea, după cum a scris parlamentarul pe pagina sa de Facebook. (Citeste si: Deputatul Cătălin Rădulescu nu și-a trecut în declarație de avere mașina de 150.000 euro despre care spune că i-a fost furată)

"În această dimineaţă, la ora 8.45, în timp ce dormeam, am auzit o bubuitură puternică la uşa terasei și când am tras draperia , ce credeți, era un hoţ care încerca să intre peste mine în casă", a scris pe Facebook deputatul cunoscut şi sub porecla "Mitralieră".

