Șoc în miezul nopții pentru deputatul Cătălin Rădulescu

Hoțul a încercat să-l fure pe Rădulescu dimineață

Un hoț a încercat să intre în apartamentul deputatului PSD Cătălin Rădulescu în timp ce acesta dormea, după cum a scris parlamentarul pe pagina sa de Facebook.

"În această dimineaţă, la ora 8.45, în timp ce dormeam, am auzit o bubuitură puternică la uşa terasei și când am tras draperia , ce credeți, era un hoţ care încerca să intre peste mine în casă", a scris pe Facebook deputatul cunoscut şi sub porecla "Mitralieră".

Cum a speriat hoțul Cătălin Rădulescu

Cătălin Rădulescu afirmă că a dat un pumn la geam şi a fugit să ia un cuțit din bucătărie. "L-am văzut cum a sărit de pe terasa in curtea blocului vecin, care este în amenajare. Doamne fereste, nici in situația asta critică cu acest virus ucigaș, hoţii nu stau acasă! Dacă era o femeie sau un copil în casă! Multe se întâmpla in zilele astea", a mai scris Cătălin Rădulescu, în postarea pe Facebook.

