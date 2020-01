Cristina Țopescu a murit singură la doi ani după decesul tatălui ei, comentatorul sportiv Cristian Țopescu, pe care l-a iubit nespus de mult.

Citeste si: Câinii Cristinei Țopescu au supraviețuit singuri, în curtea casei. Ce s-a întâmplat cu ei cât juranlista a zăcut fără suflare

Citeste si: Rareș Bogdan a început să plângă în direct la TV! Vestea morții Cristinei Țopescu l-a dărâmat

Detaliul halucinant pe care l-au observat internauții pe pagina de Facebook a Cristinei Țopescu: „4944 de 'PRIETENI'? Halal prieteni...”

Internauții au intrat pe pagina de Facebook a fostei prezentatoare tv și au remarcat detalii halucinante despre viața Cristinei Țopescu. Oamenii sunt șocați cum un om atât de celebru și urmărit, a murit singur și a fost găsit abia la trei săptămâni distanță.

La ultima ei postare de pe Facebook, internauții au lăsat mai multe comentarii de condoleanțe, dar și remarce cu privire la modul în care a plecat în ceruri celebra jurnalistă.

„Cei de pe fb si cei asa numiti prieteni din viata reala, nu te cauta decat daca exista un interes, daca esti singur lumea te evită, daca esti deprimat, te ocolesc....asta este realitatea. Uneori esti intrebat cum te simti, dar nimeni nu așteaptă răspunsul....”, „Ultimul cuvand virtual pe care l-a scris in postare Cristina Topescu este "minunat" (a) asa cum era ea !! Dumnezeu s-o odihneasca in pace ...”

„Dumnezeu te va face un inger al familiei tale al tuturor apropiatilor tai si al tuturor vietuitoarelor pe care le-ai iubit ! Drum lin care Dumnezeu!”, „"DISCRET"ai plecat din aceasta lume.Dumnezeu sa te odihnească-n pace!😢”, „Totul e în zadar!😢A murit fără familie, prieteni, colegi,vecini doar cu cățelușii ei care au fost cei mai devotați pentru sufletul ei?!😢Dumnezeu să te ierte! și condoleanțe familiei !😢😢😢”, doar câteva dintre comentariile internauților.

Cristina Țopescu, trasă la răspundere pe conturile de socializare pentru un viciu care ucide

Cristina Țopescu, avea o plăcere nevinovată, pentru care a fost criticată de fanii de pe Facebook: țigara.

În ultimele fotografii postate pe contul ei de Facebook Cristina Țopescu a fost surpinsă cu țigară în mână, motiv pentru care a fost trasă la răspundere de internauții grijulii. A urmat un schimb de comentarii între Cristina Țopescu și fanii ei, în care prezentatoarea a spus clar și răspicat că este o persoană asumată cu toate viciile și defectele.

Internaut: O sa vada toti ca fumezi.

Cristina Țopescu: si? :))) asta sunt, fumez !

Internaut: fumez, da, e pacat de moarte?

Cu toate acestea, cei mai mulți dintre internauți au preferat să lase răutățile în urmă și să scoată în evidență calitățile Cristinei Țopescu.

„Ce mai contează, cu țigară sau fără țigară, cu dieta sau fără dietă, ceea ce contează cu adevărat este hrana spirituală care-ti da forța si puterea de a învinge tot ce-i rău si fără sens!

Atunci ai devenit OM, ce-si respectă seamanul, ce se apleaca cu afectiune spre cel necajit.

Ori Cristina Topescu, asta este înainte de a fi jurnalist, OMUL!!!”, este un comentariu de-al unui internaut.