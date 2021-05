Discuții aprinse în tabăra faimoșilor după plecarea Irishei. Băieții dau cărțile pe față: "Nu poți să faci așa ceva. Mă doare sufletul"

In articol:

După terminarea consiliului, în care Irisha a părăsit competiția, în camp s-au reaprins discuții între băieți, nemulțimiți de discursul faimoasei dinainte de eliminare.

Faimoșii, tună și fulgeră după eliminarea Irishei

Cosmin: "Eu nu am niciun drept să vin să te trag pe tine la răspundere, asta o dată, chiar dacă mi se pare bine sau nu. Ea ce făcea? A tras pe toată lumea la răspundere, în afară de asta a zis: "Când ajung acasă, ha, ha, ha, fraierilor, ce o să scriu de pe canapea." Păi când ai spus chestia asta ești pa atunci."

Ștefan: "Dacă nu o votam pe Irisha săptămâna asta, o votam săptămâna cealaltă, adică pentru mine era clar. Nu am 20 de ani să fiu influențat de către un copil de 23 de ani, cum e Zanni și efectiv asta am simțit, adică n-a fost nimic. Că am stat eu cu Zanni mai mult sau cu Sebi, mai mult cu Zanni că eu cu el mă înțeleg cel mai bine."

Zanni și Sebi, atacă după ce au fost acuzați că au jignit-o pe Irisha

Discuții aprinse în tabăra faimoșilor după plecarea Irishei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni și Sebi nu înțeleg acuzele aduse de Irisha în consiliu, cum că ar fi jignit-o, și îi roagă pe colegi să le semnaleze atunci când fac greșeli.

Zanni: "Vreau să zic ceva. S-a subliniat în consiliul ăsta că Zannidache și cu Sebi uite ce fac. Dar grosolan, nu că au făcut glume. Nu, că jignesc grav, că atitudine gravă, că ce...Și

Elena a dat din cap. Dacă eu, favorit al publicului, de trei ori consecutiv, aveam o atitudine greșită față de unul, toată lumea îmi sărea în cap și chiar vă rog, dacă eu greșesc cu ceva și înjur sau fac ce se spune pe la consilii că fac, să-mi săriți în cap și să-mi spuneți în față: "Ia, uite, ce face Zannidache!""

Sebi: "Eu nu am putut să mă abțin pentru că pur și simplu sunt de atâta timp aici și mă doare sufletul, frate, când văd că cineva ca să ajungă mai departe în competiția asta, minte cu nerușinare, frate, adică poate să denigreze imaginea unui om doar așa, că își dorește el să ajungă mai departe. Nu poți să faci asta, nu poți să taci. N-am răutate în mine, pur și simplu am durere în mine. Ea încerca să înțepe lumea zicând chestia asta, nu noi.

Vreau să vă zic ceva pentru toți oamenii care sunteți aici, Culiță și Zanni n-am ce să le zic pentru că ei știu mai bine situația. Indiferent care mai sunteți aici și cât mai stați aici, când argumentați ceva despre mine sau când încercați să spuneți ceva despre mine, să dați un argument și când eu vă greșesc, să-mi spuneți de față cu toți. Și tu, tu, dacă simți că mă iubești pe mine și sunt fratele tău, când greșesc să spui "da, ai greșit! Indiferent. Asta trebuie să faceți, asta îmi doresc să faceți. Dacă nu faceți asta, nu e vina mea, dar niciodată de aici nu am nevoie să-mi ia mie apărarea.""

Războinicii, cei mai fericiți de eliminarea Irishei

Pentru războinici, vestea că Irisha a părăsit competiția a devenit un motiv de bucurie.

Sorin: "Am rămas surprins că a plecat Irisha. Ceea ce este foarte bine pentru noi, pentru că Irisha se descurca pe traseu, iar la finaluri era din punctul meu de vedere cam cea mai îndemânatică dintre fete. le-a plecat un om bun."

Marius: "Irisha vine dintr-o emisiune tot așa cu voturi, are și ea fanii ei. În săptămâna a doua când a fost nominalizată a zis să-și roagă publicul de acasă să o voteze."