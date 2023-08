„Divorțez!” Căsnicia Adinei Halas, la un pas să se destrame?! Vedeta a dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, între ea și soțul ei: „Atunci când există un conflict”

In articol:

Adina Halas este căsătorită cu Lucian Hugeanu de aproape 13 ani și au împreună un băiețel, pe Serghei. Fosta asistentă TV mărturisea, în urmă cu ceva timp, că întâlnirea dintre ea și soțul ei a venit ca o minune în viața sa, căci ea nici nu se gândea să se mărite pe vremea aceea.

Deși, de-a lungul anilor, vedeta a vorbit foarte frumos despre bărbatul cu care își împarte viața de mai bine de un deceniu, de curând a dezvăluit că își amenință soțul cu divorțul.

Adina Halas și-a deschis sufletul și a spus tot adevărul despre căsnicia ei cu Lucian Hugeanu. Vedeta a mărturisit că, de multe ori, aduce divorțul în discuțiile cu soțul ei. Totuși, fosta asistentă TV a recunoscut că, de fiecare dată, o face în glumă, tratând cu umor subiectul despărțirii. Adina Halas a mai spus că, în momentele de tensiune dintre ea și tatăl fiului ei, nu vorbește niciodată despre separare, căci ar crea un conflict mult mai mare.

„Îl ameninț la 2 zile cu divorțul. Văd un inel foarte frumos și îmi zice: „Alt inel?”. Spun: „Dacă nu mi-l iei, divorțez!”. Asta este o chestie la ordinea zilei! Care femeie măritată nu amenință cu divorțul? Mi se pare normal! Important este să nu ameninți cu divorțul atunci când chiar există un conflict, acolo te abții. Din experiența pe care o am, de aproape 13 ani de relație, este foarte important ca atunci când există un conflict, să nu arunci cu vorbe de acest gen. Nu pui divorțul pe masă, nu se discută despre despărțire, despre divorț, despre lucruri de genul acesta, atacuri la persoană, la familie, doar pentru că ești furios. În rest, atunci când suntem relaxați și totul este bine, poți să ameninți cu orice!”,

a declarat Adina Halas pentru Ego.ro

Cum și-a cunoscut Adina Halas soțul

După mai bine de 12 ani petrecuți împreună, flacăra iubirii dintre Adina Halas și soțul ei este însă puternică. În urmă cu câteva luni, fosta asistentă TV povestea, emoționată, despre prima întâlnire cu Lucian Hugeanu. Pe vremea aceea, vedeta nici nu se gândea la căsătorie, însă spune că a avut loc un miracol atunci când bărbatul a apărut în viața ei, căci întâlnirea a avut loc la puțin timp după ce Adina a primit o iconiță din partea bunicii

ei, care își dorea să o vadă măritată.

„Atunci când l-am cunoscut pe Lucian, soțul meu, nu aveam niciun gând, nici să intru într-o relație, nici să mă mărit. Și la mine lucrurile s-au întâmplat într-un an de la cap la coadă, m-a cerut în noaptea de Revelion, în mai eram în fața preotului și eram și însărcinată. În noiembrie am născut. Lucrurile s-au întâmplat într-un an, dacă mă întrebai cu un an înainte aș fi râs. Eu nu-mi doream să mă văd măritată, nu ăsta era visul meu de atunci. Bunica mea în schimb și-ar fi dorit să mă vadă măritată, nu punea presiune pe mine. Mi-a dat o iconiță cu Buna Vestire care este pe 25 martie. În următoarele două trei luni l-am cunoscut pe Lucian care este născut pe 25 martie”, spunea Adina Halas, acum ceva timp.