"Dumnezeu mi-a dat zile!" Strigătul disperat al unui antrenor de karate, care vrea să câștige lupta pentru viață. A stat în comă, i-a murit fratele, iar acum trăiește doar cu 0, 5 m din intestinul subțire

Gheorghe Chercea, un antrenor de karate din Giurgiu, a câștigat cursa pentru viață, după lungi săptămâni de comă. Bărbatul a suferit în vara anului trecut un infarct de mezenter, iar de atunci starea lui de sănătate s-a agravat serios.

Acum, sportivul de altădată, care parcurgea zeci de kilometri pe zi, este închis între patru pereți, țintuit la pat, nevoit să depindă tot restul zilelor de perfuzii.

Gheorghe Chercea este singurul român care trăiește cu un intestin subțire de 0,5 m

Antrenorul de karate, în vârstă de 56 de ani, a fost diagnosticat cu infarct de mezenter în luna iunie a anului trecut, atunci când a ajuns de urgență la spital, cu dureri mari de stomac. Din cauză că medicii nu au intervenit la timp, intestinul subțire al acestuia a putrezit, iar ulterior operația suferită nu a mai avut nicio șansă de reușită. După o perioadă lungă în care a stat în comă, Gheorghe Chercea a câștigat lupta pentru viață.

Gheorghe Chercea este singura persoană din România care trăiește cu doar 0,5 m din intestinul subțire [Sursa foto: wowbiz.ro]

Din nefericire, însă, el va fi nevoit să trăiască de acum înainte cu pungi colectoare la intestine, dependent de perfuzii, fiindcă organismul nu mai asimilează hrana. Costul tratamentului este, totuși, peste puterile lui: "În data de 14.06.2021, din cauza durerilor foarte puternice de stomac (din senin), am chemat salvarea și am ajuns la Spitalul Județean Giurgiu. După două zile am fost transferat la Spitalul Universitar din București, unde am fost diagnosticat cu infarct de mezenter. Din cauză că două zile nu s-a intervenit chirurgical, intestinul subțire a putrezit. Operația mea a avut zero șanse de reușită, dar Dumnezeu a vrut să trăiesc. După 10 săptămâni între viață și moarte, Dumnezeu mi-a dat zile. Am rămas cu multe sechele, țintuit la pat. Sunt singurul din România care trăiește cu doar 0,5 m din intestinul subțire.", a povestit Gheorghe Chercea, pentru wowbiz.ro.

Gheorghe Chercea [Sursa foto: Facebook]

După ce a ieșit din comă, antrenorul și-a pierdut fratele

La scurt timp de când a primit o nouă șansă la viață, Gheorghe Chercea s-a confruntat cu o altă nenorocire, căci fratele lui a murit în somn.

Șocul provocat de pierderea acestuia i-a agravat starea de sănătate antrenorului, care a suferit și un AVC: "Acum o lună a murit fratele meu în somn și am făcut un AVC. În momentul de față sunt încă la pat, cu două pungi colectoare la intestine. Voi fi dependent de perfuzii și tratament toată viața, deoarece organismul, în principal rinichii și stomacul, nu asimilează.", a mai spus bărbatul.

Cei care vor să-i ofere o mână de ajutor pot dona în contul: RO54BTRL01901201592382XX, titular- Gheorghe Chercea.

