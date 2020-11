După ce a ieșit la pensie, Monica Tatoiu s-a apucat să dea meditații la matematică! Cât câștigă din această ocupație

Monica Tatoiu, fostă profesoară de matematică înainte de a deveni femeie de afaceri, după ce a ieșit la pensie, dă meditații. Nu o face pentru bani, pentru că așa cum a mărturisit face acest lucru gratis.

In articol:

”Cei care mă cunosc de ceva vreme știu ca mă delectez cu datul de meditații GRATIS. Pentru că pentru un dascăl interacțiunea cu copiii si mintea lor creează dependență”, a scris Monica Tatoiu, zilele trecute, pe blogul său, într-un articol în care se declară uimită de ceea ce a descoperit la elevii săi. Mai exact, Monica Tatoiu susține că profesorii nu le-au explicat copiilor la ce este utilă matematică și aplicațiile ei în diverse domenii și nu-i ajută să înțeleagă cât de practică este această materie.

Monica Tatoiu a iesit la pensie de ani buni[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Gestul făcut de Monica Tatoiu pentru băiatul campion la șah, sancționat dupa ce a ironizat-o pe profesoara de desen! Acum s-a aflat

Citeste si: Alertă în România! Te crezi protejat, dar poți să mori. Ce se întâmplă cu măștile - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

”Știu ca exista mulți dascăli care gândesc si acționează așa cum îmi place mie. Din nefericire nu sunt majoritatea. Daca in București se întâmplă ceea ce am văzut astăzi, mă întreb ce se întâmplă acolo unde elevii nu au tablete sau curent electric. Doi ani de studiu pierduți. Si la matematica asta înseamnă ca toata materia care urmează sa fie predata este imposibil de procesat. Adică producem absolvenți incapabili sa se integreze pe piața muncii unde tehnologia implica competente de un anumit standard pentru salarii mari. Asta înseamnă mai puține contribuții la fondurile publice de pensii. Asta înseamnă ca vom plăti cu toții iresponsabilitatea cu care am distrus educația. Daca astăzi realizam dezastru din sănătate mâine ne vom confrunta cu efectele dramatice ale iresponsabilității in managementul educației. Pentru ca aici se va simți in următorii 10 ani. Irecuperabil”, a concluzionat Monica Tatoiu în articolul de pe blogul ei, susținând că școala online se face de mântuială.

Citeste si: Monica Tatoiu, clipe cumplite pe masa de operație: „Era să mor și m-am rugat...”

Ce pensie are Monica Tatoiu

Profesoară de matematică ani buni în tinerețe, Monica Tatoiu a plecat de la catedră pentru a se dedica afacerilor. În 2016, atunci cand era proaspăt pensionară, Monica tatoiu care are acum 64 de ani vorbea despre cât ia pensie la acel moment.

"Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult şi am făcut banii cu greu. Mi-am uitat şi copilul sub birou. De aceea, nu arunc cu banii. Acum am o pensie de 9.700 de lei. Şi când eram profesoară de matematică, eu câştigam bine. Făceam meditaţii. Luam cam 1000 de dolari. Din primul meu salariu mi-am luat un inel cu diamante de 1.300 de lei", a povestit Monica Tatoiu.

Sursa: monicatatoiu.ro