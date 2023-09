„El nu are nevoie de școală” Fiul Danei Nălbaru se pregătește pentru Bacalaureat, la numai 7 ani! Kadri este un geniu în devenire

In articol:

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt părinții a trei copii minunați, dintre care Kadri, în vârstă de numai 11 ani, pare a fi un copil supradotat, cu capacități intelectuale ieșite din comun pentru vârsta lui. Micuțul a început deja să studieze materia pe care elevii o învață pentru examenul maturității, bacalaureatul.

Dana Nălbaru și soțul său și-au stabilit un sistem special de educație pentru copiii lor. Ce mici învață de acasă, iar cel mai mic dintre ei, Kadri, în ciuda faptului că nu a dat o zi pe la școală, deține un bagaj foarte bogat și consistent de informații, încât, uneori, îi pune în dificultate chiar și pe părinții săi. Artista este tare mândră de fiul ei, spunând despre micuț că deja a început să învețe pentru Bacalureat. Până la această vârstă, are la activ sute de cărți pe care le-a citit, iar de la vârsta de 5 ani a început să studieze chimia.

Fiul cel mic al Danei Nălbaru este un geniu în devenire

Dana Nălbaru a menționat că Sofia studiază de acasă de 6 ani, Roxana de doi, iar Kadri dintotdeauna, fiind de părere că un copil cu asemenea capacități ca ale lui nu are nevoie de un sistem de învățământ clasic.

Artista a mei menționat că nu puține sunt dățile în care Kadi îi pune în dificultate chiar și pe ei în legătură cu întrebări din matematică.

„Sofia are aproape 6 ani de când învață acasă și Roxana, 2 ani. Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt. El acum învață pentru examenul de bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți. Eu cunosc un băiat în vârstă de 14 ani care a fost admis la Stanford, Harvard, dar nu ăsta e scopul. O facem mai mult de fun, că îi place foarte mult. Are sute de cărți citite. Pentru noi e ceva normal.

E un copil vesel, care se joacă, însă mintea lui asimilează foarte repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară. Mă blochează cu întrebările care țin de știință sau matematică. E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine. Nu trebuie să îi repeți de două ori. Avea 5 ani când a început studieze chimie. Își alege singur cărțile, iar eu de multe ori nici nu știu ce citește”, a dezvăluit Dana Nălbaru, conform Viva.

