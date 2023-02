Elena Merișoreanu reacționează dur, după ce Gheorghe Turda a spus că în tinerețe a fost o femeie libertină: ”Nu-l duce capul” Ce îi reproșează acum folclorista

In articol:

De câteva zile încoace, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda țin ocupate primele pagini ale tabloidelor, după ce au lăsat să se afle că în tinerețe au avut cu mică idilă.

După ce totul a ieșit la iveală, cei doi s-au întrecut în declarații referitoare la vremurile de mult timp apuse.

Elena Merișoreanu dă de pământ cu Gheorghe Turda

Însă, ultima ieșire publică a folcloristului, în care a discutat despre legătura cu Elena Merișoreanu, a supărat-o extrem de tare pe artistă.

Vedeta spune că nu îi va ierta niciodată cuvintele spuse public, căci nu știe cum un om la vârsta sa poate declara că ea, în tinerețe, era ”când cu unul, când cu altul”.

Mai mult decât atât, cântăreața de muzică populară îl atacă dur pe Gheorghe Turda, folosind apelative pe măsură, menționând că gesturile lui și declarațiile nu le fac deloc cinste, mai ales că fiecare acum are familie, copii și nepoți.

Plus că, mai notează ea, chiar actualul ei soț i-a fost de mare ajutor lui Gheorghe Turda, iar declarațiile lui despre ea, acum este normal să îl afecteze și partenerul de viață.

Pentru că a dat uitării prietenia, ajutorul și colegialitatea, spune Merișoreanu, ea nu va trece niciodată peste acest episod, acesta fiind finalul relației pe care a avut-o cu celebrul interpret de muzică populară .

”Treaba asta se întâmpla pe vremuri, când eram foarte tineri. Acum suntem la o vârstă matură, suntem oameni bătrâni, cu nepoți, cu strănepoți și e foarte urât. Deci asta se întâmpla cu ani în urmă, când eram colegi la Rapsodia Română, nu era căsătorit, nu eram căsătorită, eram doi oameni liberi, doi oameni tineri, care ne bucuram de viață și de succes. Între noi a fost ceva frumos, despre care nu pot să comentez că a fost bine sau că a fost rău. El a început să spună, nu că pune punct. Eu am zis de ce să dezgropăm, am fost colegi, am fost iubiți, dar faptul că spune că eu am fost ba cu unul, ba cu altul, asta mă deranjează enorm și n-am să i-o iert tot restul vieții cât o să mai trăiesc și să nu uite că atunci când a fost în cele mai grele momente, soțul meu l-a ajutat. Dar el uită, eu cred că are ceva foarte grav la cap pentru că uită. Aș vrea să spună orice coleg de la Rapsodia dacă despre mine s-a auzit ceva până m-am măritat. Am căsătorie neîntreruptă de aproape 50 de ani, am 75 de ani, el la fel, oare e frumos să ne jignim după atâta timp? Acum ne dăm cocoși pentru ce? E foarte urât că am fost colegi, prieteni și el să spună: ba cu unul, ba cu altul. Nu-l cunosc, am cunoscut cândva un Gheorghe Turda, dar acum nu-l cunoscut. Pe mine când mă latră un cățel, nu întorc capul, decât dacă mă latră un dulău. Pentru mine nu e un dulău. Un om care nu judecă, ce prost e, nu-l mai duce capul”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.