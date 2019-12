Pus la pamant dintr-o lovitura, apoi calcat in picioare, elevul de 15 ani isi pierde cunostinta. E sac de box pentru alti 5 tineri, care il terorizeaza de luni bune.



Elev agresat: M-a luat în față, ca și cum vorbește cu mine și mi-a dat un pumn. Un copil a filmat asta. Au sărit toți la mine și mi-au dat, dar în filmare nu se vede.

Elev snopit în bătaie de colegi: „Au sărit toți la mine și mi-au dat” - VIDEO ȘOCANT



Elevul si doi dintre agresorii sai invata impreuna la un liceu din Capitala. Bataile constante au loc intotdeauna dupa ore, in fata unitatii de invatamant sau in apropiere de scoala. Dupa ultima agresiune de ieri, filmata in statia de tramvai Dristor, elevul atacat de colegi a venit la politie, impreuna cu tatal sau, ca sa depuna plangere penala.

Antona Lagafia, avocatul elevului agresat: In declaratia pe care a dat-o, in urma acelei lovituri nu isi mai aminteste nimic. A avut o amnezie.

Tatal elevului agresat: Nu e bine deloc, vedeți cum sunt. Aseară nu am dormit deloc, până la ora 1:00 am fost la spital.

Cu chipul invinetit de la atatea lovituri, baiatul de clasa a 10-a recunoaste ca - de teama - n-a mai fost la scoala in ultima saptamana. Unul dintre agresorii sai este un adolescent care, la numai 16 ani, seamana teroare atat pe coridoarele scolii, cat si in cartierul in care locuieste. Pe retelele de socializare se filmeaza in metrou, in timp ce-si arata forta.

Tot online si-a anuntat, ultima oara, intentia de a-l snopi in bataie pe elevul de clasa a 10-a.

Cei 5 agresori ce au impanzit liceul cu scene de violenta ar avea un lider, asemenea gruparilor interlope: un tanar de 25 de ani, care face legea in zona si care l-a sunat pe copilul agresat sa-l ameninte cu moartea - daca nu tine bataile sub cheia tacerii.

Keren Rosner: Sunt copii care caută persoane mai slabe în raport cu care să-și arate puterea, de obicei agresorii sunt copiii problemă. Sunt copii care caută pesoane mai slabe în raport cu care să-și arate puterea, de obicei agresorii sunt copiii problemă.

Bullying-ul ce l-a adus pe bietul elev in pragul disperarii a degenerat, se pare, sub ochii conducerii liceului. Reporterii Kanal D, care astazi au vrut sa ceara explicatii la directorul institutiei, s-au lovit de un val de refuzuri.

Directorul scolii s-a baricadat in birou si n-a vrut sa-l primeasca nici macar pe tatal elevului agresat. In schimb, una dintre angajatele scolii - impasibila la toate scandalurile - a tinut sa-i spuna, voalat, minorului ca a meritat bataile.

„De câte ori te-am rugat frumos să te potolești? Eu, personal, nu colegii mei. Ai un grad de superioritate asupra tuturor. Chiar și a mea”, a spus aceasta.

Momentan, Inspectoratul Scolar n-a oferit o reactie, desi reporterii Kanal D au solicitat-o in repetate randuri. Politistii au deschis acum doua dosare penale: pentru loviri si alte violente si pentru amenintare.