"Este cel mai vulnerabil moment al anului școlar" Ecaterina Andronescu explică ce impact poate avea modificarea calendarului examenelor naționale | EXCLUSIV

Miercuri profesorii continuă greva, iar elevii nu merg deocamdată la cursuri. În câteva săptămâni ar urma să înceapă probele pentru Bacalaureat 2023.

Ministrul Educației, Ligia Deca, s-a întâlnit cu reprezentanții sindicatelor, ai părinților și ai elevilor pentru a stabilit dacă în contextul actual se va schimba sau nu calendarul examenelor naționale.

În spațiul public s-a mai vehiculat și ipoteza în care anul școlar 2022 – 2023 ar putea fi prelungit, însă fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, este de părere că nu se va ajunge la o astfel de măsură. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu fostul ministru al Educației și despre impactul pe care l-ar putea avea o eventuală modificare a calendarului examenelor finale.

Ce spune Ecaterina Andronescu despre o eventuală schimbare a calendarului examenelor

Fostul ministru al Educației este de părere că întreaga situație din învățământ este îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât greva are loc într-un moment extrem de vulnerabil al anului școlar.

Ecaterina Andronescu susține că dialogul este cel mai important în acest moment și că astfel de întâmplări nu sunt niciodată de dorit.

"Din punctul meu de vedere, vorbind ca un profesor, orice grevă a profesorilor mă întristează și îmi creează o stare de îngrijorare și vă spun de ce, mă întristează pentru că locul profesorilor nu este în stradă, este în amfiteatre, în sălile de clasă și în sălile de curs și ca urmare, decidenții ar trebui să nu îi aducă în situația în care să iasă în stradă.

Îngrijorarea este cu atât mai mare cu cât totul durează deja de o bucată de vreme, într-un moment pe care l-aș numit cel mai vulnerabil al anului școlar, atunci când două clase de la ciclurile terminale au examene de finalizare, Evaluarea Națională și Bacalaureatul; atunci când cei care termină liceul se îndreaptă spre o nouă etapă și universitățile au deja perioada de admitere planificată. Asemenea întâmplări nu sunt de dorit niciodată, dar cu atât mai puțin cu cât ne aflăm în situația cea mai delicată a anului, finalizarea anului școlar", a explicat Ecaterina Andronescu, pentru WOWbiz.ro.

Greva profesorilor 2023 [Sursa foto: PixaBay]

De unde vin nemulțumirile profesorilor

Fostul ministru al Educației a explicat, pentru WOWbiz.ro, de unde vin nemulțumirile profesorilor și este de părere că încrederea dintre cadrele didactice și decidenți a fost puternic afectată în ultimii ani.

"S-a dezvoltat în timp o totală neîncredere între decidenți și corpul profesoral. Am să vă spun și de ce, în 2009, Parlamentul a aprobat în unanimitate o lege prin care salariile cadrelor didactice creșteau cu 50%. Președintele de atunci nu a acceptat ca acest drept să fie dat profesorilor, motiv pentru care timp de 10 ani profesorii s-au zbătut să recupereze sumele care li s-ar fi cuvenit prin această lege prorogată ani la rând.

În 2017 a fost aprobată de Parlament o nouă lege, în care profesorii erau lăsați la urmă. Creșterile salariale prevăzute de această lege pentru profesori intrau în vigoare în 2022. Atunci, îmi aduc aminte că am fost în ultimul mandat la minister și prin înțelegere și dialog prelungit cu liderii de sindicate am convenit și am găsit atunci înțelegere și la premier și la ministrul de finanțe și am devansat acele creșteri salariale din 2022 în 2020. La 1 ianuarie 2020 profesorii trebuiau să își primească salariile mărite potrivit Legii 153. Nu s-a întâmplat acest lucru, două guverne succesive au prorogat legea și astfel a crescut cu siguranță gradul de nemulțumire al dascălilor.

S-a mai adăugat și faptul că bugetul anului 2023 pentru învățământ este la cota cea mai joacă din PIB și ca urmare și acest lucru a crescut gradul de nemulțumire și sigur că în negocierile pe care liderii de sindicat le-au avut cu miniștrii ultimilor doi ani au convenit asupra unei grila de salarizare, pe care s-ar fi așteptat, așa cum a fost înțelegerea cu cei doi miniștri, să o regăsească în Legea Învățământului. Aceasta a fost scoasă și a fost picătura care a umplut paharul și așa s-a declanșat această grevă", a mai precizat fostul ministru al Educației.

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației [Sursa foto: MediaFax Foto]

Ecaterina Andronescu explică ce i-ar fi determinat pe profesori să încheie greva

Ecaterina Andronescu este de părere că există două amendamente care i-ar fi putut determina pe profesori să încheie greva, în cazul în care ele ar fi fost adăugate la Ordonanța de Urgență prin care salariile crescu cu 1000 de lei brut.

"Din punctul meu de vedere, nu am înțeles de ce în OUG nu au fost prinse încă două articole care ar fi mulțumit profesorii și ar fi încheiat greva, după opinia mea: În această ordonanță să se fi precizat că această mie de lei care s-a dat se va da și începând de la 1 ianuarie 2024 și în același timp să se facă o referire la grila convenită care va fi preluată în viitoarea Lege a Salarizării.

Aceste două amendamente nu încălcau bugetul de acum pentru că profesorii înțeleg în general situația prin care trece țara, dar în același timp le-ar fi dat încrederea că aceste probleme se vor rezolva, cu prioritate, pe viitor", a mai adăugat fostul ministru al Educației.

