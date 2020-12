Eveline, fiica unui cunoscut artist de la noi, a murit la 14 ani! Medicii nu au aflat ce boală a ucis-o

In articol:

Victor Florea este unul dintre cei mai buni contrabasiști de la noi, iar taraful care-i poartă numele a înveselit multe petreceri și spectacole, însă artistul duce cu el în suflet o mare durere. În urmă cu cinci ani, Victor Florea și-a pierdut fiica, Eveline avea 14 ani și nimeni nu a putut să-i spună ce boală a răpus-o.

Artistul a povestit într-un interviu pentru emisiunea ”Folclorul sub lupă” că medicii i-au spus de la 3 ani că e ceva ciudat cu micuța, spuneau că trebuie să se îngrijoreze pentru că e un copil supradotat.

Eveline, fetita lui Victor Florea

”A fost un copil foarte dezvoltat mental. La 3 ani am mers cu ea la medic pentru un control de rutină, iar acesta m-a întrebat dacă nu mă îngrijorează inteligența ei, cum vorbește și cum se exprimă pentru vârsta ei. La cinci ani am dus-o la grădiniță, iar educatoarea mi-a zis că e mai mult decât dezvoltată. La 7 ani, când am dus-o la școala, a început regresul, vorbea din ce în ce mai puțin, mergea greu. Am fost cu ea peste tot, chiar și la clinici din străinătate, dar nimeni nu a știut ce să-i facă sau să-i pună un diagnostic”, a povestit Victor Florea în emisiunea ”Folclorul sub lupă”, citat de publicatia Star popular.

Citeste si: Regele Mihai a fost urmărit de Securitate pentru o avere de 100 de milioane de dolari - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Citeste si: Noi detalii despre moartea subită a Mirelei, tânăra mămică decedată la o zi după ce a născut! Soțul femeii rupe tăcerea

Camera lui Eveline a fost transformată în cabinet medical

Iar, încet -încet, Victor Florea a văzut cum Eveline se stinge. Artistul povestește că în ultima perioadă a vieții, camera fetei se transformase într-un adevărat cabinet medical și îi angajase o asistentă care stătea în permanență cu ea.

Eveline a murit în urmă cu 5 ani la doar 14 de ani, iar de atunci, artistul nu se desparte de o eșarfă pe care a primit-o de la fiica sa. ”Port tot timpul o eșarfă de la ea, nu dorm, nu plec nicăieri fără ea. O port tot timpul și simt că e cu mine”, a povestit Victor Florea.

Victor Florea si taraful sau[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cristina, o fetiță de opt ani i-a transmis o scrisoare emoționantă lui Moș Crăciun: ”Sunt zile în care nu câștigăm nimic”

Iar de Crăciun, deși mai are un băiat mare, de 5 ani de când fiica sa a murit, Victor Florea e la cimitir, la mormântul lui Eveline, acolo face brăduț, pune luminițe și jucării. (VEZi si mormantul Denisei Raducu a luat foc de la jucariile de plus)

Alinarea sufletului său este George, băiatul care îi urmează în cariera artistică și a terminat studiile în Danemarca, a studiat pianul la Academia Regală de Muzică.