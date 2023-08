„Fac chimioterapie și nu este deloc ușor” Rona Hartner, mărturisiri dureroase în legătură cu starea sa de sănătate! Cum se simte artista în aceste momente: „Sper să și reușesc”

In articol:

Rona Hartner, una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră, trece prin clipe greu de imaginat. Din nefericire, de când a fost diagnosticată cu cancer trăiește un coșmar. În ciuda faptului că era întotdeauna plină de optimism și reușea să facă să zâmbească pe toată lumea, acum este greu încercată de destin.

Mai mult decât atât, nu este pentru prima dată când vedeta se confruntă cu grave probleme de sănătate, întrucât în anul 2019 a învins cancerul la colon și ficat. Din păcate, boala a recidivat, iar acum Rona Hartner a făcut noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate, chiar de pe patul de spital.

Care este starea de sănătate a Ronei Hartner?

Rona Hartner traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. După ce în urmă cu doar câțiva ani a reușit să învingă cancerul, acum boala a lovit din nou. De această dată este vorb de cancer pulmonar în stadiul IV, cu metastaze la creier. Mai mult decât atât, artista a mărturisit că în aceste momente se află internată la spital, acolo unde face chimioterapie, însă nu îi este deloc ușor.

Totodată, Rona Hartner mai spune și că are încredere în Dumnezeu și că este o persoană credincioasă, motiv pentru care se împărtășește și se roagă să treacă cu bine și peste această grea încercare, mai ales că nu este pentru prima dată când se confruntă cu grave probleme de sănătate.

„Sunt ok, sunt la spital de o săptămână, fac chimioterapie și nu este deloc ușor la o boală care, practic, era cancer de nefumător. Există boala aceasta! Acum mă vindecă medicii, de aici, din spital, unde sunt internată. Vor ca vreo patru luni să fac chimioterapie, sper să și reușesc să țin pasul. Acum stau cuminte aici în spital, îmi văd de treaba mea, mă închin, mă împărtășesc când se poate...mergem cu Dumnezeu înainte!”, a mărturisit Rona Hatner pentru click.ro.

Rona Hartner duce o luptă grea cu cancerul

Îndrăgita artistă se simte din ce în ce mai obosită și mărturisește că se simte blocată într-un corp de 185 de ani. Fiecare mișcare a devenit foarte dificilă și aproape imposibil de dus până la capăt. În aceste momente greu de imaginat pentru ceilalți, Rona Hartner își roagă prietenii să se roage pentru starea sa de sănătate, mai ales că are planuri mari pentru viitor. Mai precis, vrea să scoată un ultim album, dar și să scrie o carte, însă acum nici măcar nu se poate gândi la așa ceva.

„ Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta.

Voiam în timp să apară vârsta avansată. M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat.”, a mai spus Rona Hartner pe rețelele sale de socializare, în urmă cu mai multe zile.