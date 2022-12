Fiica lui Ioniță de la Clejani, sfâșiată de durere, după ce a trecut printr-o situație cumplită: „Nu știu să explic în cuvinte ce simt”

In articol:

Ramona Manole este fiica pe care artistul Ioniță de la Clejani nu a vrut să o recunoască.

Aceasta este mama a trei copii și o artistă foarte apreciată de către public. Vedeta este chemată la foarte multe evenimente atât în țară, cât și peste hotare. Cel mai important pentru ea sunt copiii pentru care a făcut și foarte multe sacrificii de-a lungul timpului.

Fiica lui Ioniță de la Clejani trece prin momente grele

Dacă în urmă cu câteva săptămâni artista era în al nouălea cer și aștepta cu nerăbdare să devină din nou mamă, din păcate, acest lucru nu va mai fi posibil. Sărbătorile de iarnă nu au venit cu bucurie pentru vedetă, deoarece, chiar în pragul acestora, Ramona a suferit un avort spontan. Cauzele principale sunt deplasările pe care le-a făcut pentru a-și susține concertele.

„Crescuse burtica, se vedea bebelușul! Nu sunt bine acum, râd ca să nu plâng. Nu știu să explic în cuvinte ce simt. În aceste momente mă țin tare că am nevoie de mine pentru familia și copiii mei. Mă doare sufletul. Nu există medicament să îmi amelioreze durerea ce o am în inimă”, a declarat vedeta, potrivit Click.

Cum decurge relația dintre Ramona Manole și Ady Paris

De parcă pierderea sarcinii nu este destul de dureroasă pentru cântăreață, relația dintre ea și soțul său, Ady Paris, nu decurge tocmai bine. Dacă la început bărbatul era tot timpul alături de ea, acum acesta a devenit foarte distant. Vedeta a dezvăluit faptul că partenerul său de viață a atenționat-o în legătură cu plecările, dar mai crede și că soțul ei o voia la cratiță, lucru pe care ea nu îl acceptă.

„Ady face acum cam ce vrea el. În toată această perioadă am fost plecată și eu, și el pe la cântări. El mi-a zis să nu mai cânt pentru că stau prea mult plecată, nu îi convenea și de atunci nu ne mai înțelegem. Să facă ce vrea el. Eu cântările nu am să le las. Am vrut să fac ceva frumos cu dânsul, dar el nu a vrut asta. Poate Dumnezeu a pus piedica aceasta, m-am gândit eu. El în loc să mă ajute să urc mai sus, Ady voia să mă vadă la cratiță. Cum să permit eu așa ceva? Nu ne mai înțelegem deloc, nu pot să mint că sunt bine și fericită. Eu stau numai plecată cu ale mele, el numai cu ale lui. Au intervenit discuții, gelozii și asta nu îmi convine”, a mai adăugat Ramona.

Cum a fost copilăria fiicei lui Ioniță de la Clejani

Ramona a avut o viață plină de suferință, artista nu avea nici măcar papuci și era nevoită să meargă desculță, iar de studiat canto nici nu se pune problema. Bruneta a mărturisit că nu suportă oamenii lacomi și că acum este înconjurata numai de persoane de calitate.

„O fată de la țară care nu avea nici papuci, am mers desculță, nu am studiat o dată, o notă, să merg la o școală de muzică, undeva, nimic, și dintr-o dată talentul ăsta nativ pe care mi l-a dat Dumnezeu”, a fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, potrivit antenastars.