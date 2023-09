Fiica nelegitimă a lui Ioniță Clejani, acuzații grave la adresa partenerului său de viață, chiar înainte de nuntă! Detaliul care a șocat-o pe Ramona Manole: „Nu îl ține nimeni cu forța”

In articol:

Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a mărturisit în repetate rânduri că este mai fericită ca oricând, asta datorită faptului că și-a găsit fericirea alături de Ady Paris. În ciuda faptului că cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în curând urmează să-și unească destinele, acum artista vine cu acuzații grave la adresa partenerului său de viață.

Ramona Manole, acuzații grave la adresa lui Ady Paris

Ramona Manole și Ady Paris formează un cuplu de ceva timp, iar la sfârșitul lunii octombrie urmează să se căsătorească. Cu toate acestea, interpreta de muzică de petrecere a mărturisit că și-a prins iubitul în fapt. Mai precis, a găsit în telefonul său un schimb de replici cu o altă femeie. Se pare că fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani nu a stat prea mult pe gânduri și a sunat-o să îi spună că este iubita lui Ady Paris, însă persoana respectivă i-a blocat numărul de telefon.

Mai mult, Ramona Manole a fost enervată la culme din cauza faptului că persoana în cauză îi cerea sume consirabile de bani, inclusiv o locuință.

„Ce mă fac eu cu mândrele astea. Am găsit iar mesaje în telefonul lui Ady în care îi cerea una lui Paris bani să își cumpere casă. Am văzut că vorbește de ceva timp cu ea. Am găsit-o prin mesaje și am sunat-o să îi zic că eu sunt iubita lui, iar ea atunci m-a blocat peste tot. Nu am parolele lui de la rețelele de socializare, el când vine de la cântare mă uit în telefonul lui. Atunci când doarme îi iau telefonul. Fac asta rar că nu am timp, dar și când o fac mă uit peste tot. I-am zis lu fata asta să stea liniștită că banii sunt la mine. Auzi, să îi cumpere casă! Ce văd fetele astea în el, un bancher? Unele chiar mă fac să râd că ele nu știu ce înseamnă viață de lăutar”, a mărturisit Ramona Manole pentru Click.ro.

Artista de muzică de petrecere a lămurit imediat situația cu partenerul său de viață, fiind vizibil deranjată de acele convorbiri, mai ales că Ady Paris i-ar fi trimis deja o anumită sumă de bani. Se pare că Ramona Manole este dezamăgită de atitudinea fetelor care cer bani bărbaților, mărturisind că este important ca fiecare persoană să se descurce singură, fără un ajutor din exterior.

„Am vorbit cu Ady despre acele mesaje cu acea fată și i-am zis dacă o iubește să meargă la ea. Nu îl ține nimeni cu forța lângă mine. Ele cred, după părerea mea, că dacă vor fi cu el o vor duce bine pe lângă el. Vai de steaua lor! Femei care trag de bărbați însurați. I-am verificat și transferul lui Ady și am văzut că i-a transferat 100 de lei. Nu știu când o să mai ajungă un astfel de gen de femeie să se descurce și singură.”, a mai spus fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani pentru sursa menționată anterior.