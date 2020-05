Intalnire de gradul 0 in editia de aseara la "FanArena", emisiunea prezentata de Cosmin Cernat, la Kanal D. Ana Pal a fost in dialog cu Andrei Ciobanu, aflat inca in Republica Dominicana. Emotionata, fosta faimoasa a tinut sa-i ceara scuze razboinicului pentru lovitura din trecut, admitand ca gestul socant a fost influentat de valul adrenalinei momentului.

au fost primele cuvinte ale fostei faimoase, eliminata de la Survivor Romania dupa ce l-a lovit pe razboinic in plina fata.

Andrei Ciobanu a admis ca are o parte de vina in ceea ce s-a intamplat in acea zi, punand presiune psihica pe Ana in incercarea de a o destabiliza.

"Normal ca iti accept scuzele. Pentru mine a fost ceva neprevazut, nu ma asteptam sa se intample lucrul asta! Eu am incercat cu multi din adversari sa ii fac sa cedeze!", a subliniat fostul razboinic care, retrospectiv privind, regreta ca acel moment a intrerupt evolutia Anei Pal la Survivor Romania.

Mai mult, acesta a subliniat ca, daca nu exista acel moment, luptatoarea avea sanse sa ajunga departe in competitia Survivor. In prezent, Ana Pal s-a angajat ca ajutor de bucatar pentru a asigura traiul familiei sale.