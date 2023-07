Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns cu cele două fiice la spital! Ce se întâmplă cu Victoria și Iris în aceste momente?! 

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu se sfiesc să arate pe internet cum se dedică vieții de părinți. Cei doi au împreună două fetițe, pe Victoria și pe Iris, iar ambii sunt extrem de implicați în educația și creșterea micuțelor. Deși, în urmă cu câteva zile, Tavi Clonda povestea că el și întreaga lui familie se pregătesc să plece în vacanță în Grecia, astăzi, familia Cristea-Clonda a ajuns la un spital privat din Capitală.

Celebra prezentatoare TV și soțul ei au mers cu cele două fetițe la doctor, înainte să plece în concediu. Tavi Clonda a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, în care le povestește urmăritorilor lui că se află la o clinică privată, împreună cu Gabriela și copiii lor. Artistul și prezentatoarea și-au dus fetițele să facă un set de analize medicale, după cum a mărturisit chiar bărbatul. În imaginile postate de el, fetele sale sunt liniștite și colorează, înainte de a intra în cabinetul medicului, iar Gabriela Cristea se întreabă dacă atmosfera va fi la fel de plăcută și după ce micuțele își fac analizele.

„Tavi Clonda: Și am ajuns la analize! Facem analize la copii! Ei acum colorează, desenează, scriu.

Gabriela Cristea: Ma întreb dacă și după analize va fi la fel...

Tavi Clonda: Nebunie!”, a fost dialogul pe care l-au purtat Gabriela Cristea și Tavi Clonda.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au dus fetițele la medic [Sursa foto: Instagram]

Tavi Clonda și Gabriela Cristea se pregătesc de vacanță

După ce micuțele își fac analizele, Tavi Clonda și Gabriela Cristea au de gând să meargă împreună cu ele într-o vacanță binemeritată.

După ce au muncit câteva luni fără pauză, prezentatoarea TV și celebrul artist au hotărât să-și oprească momentan proiectele și să se relaxeze. Dar nu oriunde, ci pe plajele însorite din Grecia. Tavi Clonda a mărturisit că, în trecut, el și Gabriela mergeau foarte des pe tărâmurile grecești, însă nu au mai fost acolo de 6 ani. Cei doi soți abia așteaptă să se reîntoarcă pe plajele din Grecia și să se bucure de acest concediu.

„Plecăm în vacanță, de 6 ani nu am mai fost în Grecia, noi mergeam destul de des, ne place. Am zis că erau mici fetele, parcă nu am avut nici tragere, a fost și pandemia. Acum plecăm cu roadtrip, adică cu mașina, nu mergem cu avionul”, a declarat artistul pentru un post TV.