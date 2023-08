Iasmina Halas a fost lovită de fostul iubit: "M-a chinuit din toate punctele de vedere și fizic și psihic". Sexy blondina și bărbatul s-au despărțit | EXCLUSIV

In articol:

Iasmina Halas și iubitul ei s-au despărțit, iar de această dată blondina a încheiat orice legătură cu el.

După mai multe separări și împăcări, se pare că sexy vedeta l-ar fi blocat peste tot pe bărbatul care îi oferise și un inel.

Recent, Iasmina Halas a fost invitată la "Online Story by Cornelia Ionescu", iar în emisiune a povestit mai multe detalii picante din viața de cuplu. Pe lângă infidelitate, se pare că vedeta s-ar fi confruntat și cu ieșirile violentele ale fostului partener. Chiar ea a mărturisit că acesta a lovit-o o dată, însă ulterior s-au împăcat.

Vedeta recunoaște că avea o slăbiciune în ceea ce îl privește pe fostul iubit. Cei doi nu puteau sta prea mult despărțiți și ori de câte ori se reîntâlneau, categoric se reaprindea și flacăra iubirii.

Ce spunea Iasmina Halas despre fostul iubit, înainte de despărțire

Iasmina Halas recunoaște că a avut o singură slăbiciune, pe lângă familia ei.

Oricât ar fi încercat să fugă unul de celălalt, sexy blondina și fostul său iubit ajungeau tot împreună. Vedeta a venit inclusiv la București, cu gândul de a-și căuta chirie, în ideea că distanța i-ar putea ajuta să se despartă mai ușor.

"În afară de familia mea, am o singură slăbiciune. Este bărbatul cu care am avut cea mai lungă relație, de la care am învățat multe, dar care m-a și chinuit și nu reușim așa să încheiem această poveste care nu se mai termină.

De trei ani de zile eu încerc să fug, fuge și el. Eu teoretic am venit la București cu gândul de a-mi căuta chirie și a începe un nou capitol fără el", a povestit Iasmina Halas, la WOWnews.

"Dacă ne întâlnim, nu avem cum să nu plecăm împreună"

Sexy blondina mărturisea la acel moment că nu știe ce final va avea povestea lor, tocmai pentru că după fiecare ceartă vine și o împăcare. Dincolo de asta, Iasmina Halas mărturisea că totuși relația i-a chinuit pe amândoi, iar fostul său iubit nu ar fi fost singurul care a greșit.

"Dacă ne întâlnim, nu avem cum să nu plecăm împreună și să nu rămânem împreună și ne chinuim de trei ani unul pe celălalt. Nu știu ce final va avea pentru că și eu i-am greșit lui, dar nu i-aș fi greșit nicio secundă, i-aș fi fost un om foarte loial dacă nu m-ar fi rănit atât de mult.

Au fost foarte multe între noi și niște greutăți peste care poate nu ar trece nicio femeie", a mărturisit Iasmina Halas, la WOWnews.

Iasmina Halas vorbește despre violența din fosta relație

Iasmina Halas a dezvăluit, la WOWnews, că au existat și momente de violență în fosta ei relație. Sexy blondina spune că la început lucrurile acestea au fost "minore" însă anul acesta a avut parte și de un episod dur, scenele având loc chiar de față cu prietenii cuplului.

"M-a chinuit din toate punctele de vedere și fizic și psihic.(...) Până anul trecut când am fost la tine în emisiune, îți spun că violențele au fost minore. Abia anul acesta am avut parte de o violență din parte lui majoră, care îți spun sincer că m-a speriat foarte tare.

Am încercat să îi caut scuze, să îl înțeleg. Și eu sunt o femeie care provoacă și când îl văd nervos, în loc să plec stau acolo și continui să-mi spun punctele de vedere cu toate că cu siguranță nu vrea să le audă. Nu are nicio scuză pentru că nu ar trebui să lovești o femeie nici măcar cu o floare", a dezvăluit Iasmina Halas.

Iasmina Halas, lovită de fostul iubit

Sexy vedeta a povestit la WOWnews un moment în care nicio femeie nu ar trebui să se afle. Aceasta a mărturisit că a fost lovită de iubitul ei, chiar de față cu prietenii cuplului, la o petrecere. Chiar dacă situația a fost una dificilă pentru toată lumea, vedeta recunoaște că ulterior s-au împăcat.

"Nu putem să găsim o cale de mijloc și după cum am spus, ne respectăm, nu o să-l mai pun niciodată într-o situație proastă(...) După acea violență ne-am împăcat. El nu credea că m-a lovit atât de tare, nu mă văzuse. El nu a crezut că m-a lovit atât de tare, ulterior a primit filmări de la prietenii noștri.

Au intervenit părinții mei, nimeni nu mai voia să ia legătura cu mine. Ai mei se certau cu el și ne-am întâlnit întâmplător, el mergea la alergat, eu mă machiasem și ne-am întâlnit întâmplător și cred că începea să plouă afară așa că i-am zis să-l duc eu.

Încă în momentul de față cred că nu mi-ar face rău pentru că el așa agresiv cum este, mă iubește în felul lui", a mai povestit Iasmina Halas.

