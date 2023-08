Imagini spectaculoase cu noul apartament de lux al Andreei Tonciu! Bruneta este pe ultima sută de metri cu pregătirile: „De abia aștept să termin noua mea casă”

In articol:

Andreea Tonciu este în culmea fericirii de când și-a achiziționat un nou apartament. Bruneta muncește zilnic pentru a termina ultimele retușuri, astfel încât să se poată muta cât mai repede, împreună cu familia ei.

Cum arată noul apartament al Andreei Tonciu?

Recent, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a vrut să le dezvăluie și fanilor câteva imagini cu locuința, pentru care a scos din buzunare o sumă impresionantă.

Andreea Tonciu se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile. Bruneta este o soție iubită și o mamă împlinită, iar pe plan financiar pare că îi merg toate ca pe roate. În urmă cu ceva timp, bruneta a anunțat că și-a cumpărat un nou apartament, pe care îl renovează după bunul plac. Ei bine, pregătirile sunt în toi, iar fosta asistentă TV este foarte nerăbdătoare să se mute în noua sa casă, motiv pentru care le-a dezvăluit fanilor că muncește zilnic, ca să pună toate detaliile la punct. Mai mult decât atât, vedeta a postat și primele imagini cu locuința sa.

„Să aveți o zi liniștită, nu ca a mea agitată. De abia aștept să termin noua mea casă, zilnic muncim. Astăzi și mâine montăm prize, întrerupătoare, bandă led.”, a scris Andreea Tonciu pe contul personal de Instagram.

Andreea Tonciu a investit o sumă uriașă în noua locuință

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu, nu se uită la bani când vine vorba despre plăcerile și confortul lor, astfel că noua locuință este situată într-o zonă foarte bună a Capitalei, iar prețul acesteia se ridică la 150.000

de euro. Ei bine, pe lângă costul de achiziționare, bruneta a mai scos bani din buzunar și a renovat apartamentul de la 0, exact după bunul ei plac.

„Mi-am luat un apartament mai mare decât asta în care stau și am luat totul de la 0, am turnat și șapă, am luat totul de la 0. Am băgat foarte mulți bani în el, dar mai am de băgat o grămadă.

Chiar zicea și soțul meu că băgăm atâția bani în el, când puteam să ne luăm o vilă, dar mie îmi place mult aici în complexul în care stau, stăm și vis-a-vis de mama mea, iar ea mă ajută cu fiica mea, și mama și sora, de asta am vrut aici, cu toate că într-un an-doi, soțul vrea să ne mutăm”, a spus Andreea Tonciu în urmă cu ceva timp, pentru spynews.ro.