În ce relații au rămas Roxana Ciuhulescu și fostul soț, la 5 ani de la divorț: ”S-a recăsătorit chiar de ziua mea”. Fiica lor joacă un rol foarte important

Roxana Ciuhulescu este una dintre cele mai discrete personalități publice de la noi. Fosta prezentatoare TV a preferat mereu să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, dar chiar și așa, divorțul de fostul soț a ajuns un subiect mediatizat.

În 2017, Ciuhulescu i-a spus ”adio” celui alături de care acum are o fetiță în vârstă de 14 ani.

La acea vreme, gurile rele spuneau că blonda ar fi fost înșelată cu o femeie de origini japoneze, însă reacțiile celor doi foști soți nu au apărut.

Roxana Ciuhulescu [Sursa foto: Facebook]

Roxana Ciuhulescu e în relații bune cu fostul bun

Asta până acum, când, în cadrul unui interviu, Roxana Ciuhulescu a vorbit despre cel alături de care a stat mai bine de un deceniu.

Conform spuselor sale, între ea și Mihai Ivănescu, din momentul despărțirii, nu a mai existat niciun fel de discuții până anul trecut.

Atunci, vedeta a încercat să-și apropie iar fiica de tatăl ei, lucru care i-a și ieșit. Astfel, datorită Anei, cei doi foști au reluat iar legătura.

„Noi n-am mai avut niciun fel de discuție până anul trecut, în august, când am reuşit s-o conving pe Ana să se vadă cu el, după trei ani de la divorţ. Din fericire, s-a reapropiat de el, au fost şi într-o primă vacanță, doar ei doi. Cred că este o evadare pentru ea, pentru că acolo este răsfăţată, i se fac toate poftele și e ca o fugă de-acasă. Acum e mare, are 14 ani”, a declarant Roxana Ciuhulescu, notează okmagazine.ro.

Mai mult decât atât, cum acum ea are o relație care o împlinește în totalitate, cu Silviu Bulujioiu, devenind mamă pentru a doua oară, lucrurile stau asemănător și de partea cealaltă.

Roxana Ciuhulescu spune că fostul ei partener de viață s-a recăsătorit încă din 2018, chiar de ziua sa de naștere, cu o femeie de origine japoneză, însă în tot acest timp cei doi nu au devenit părinți. Dar, pe lângă Ana, Mihai mai are un băiat dintr-o altă căsătorie.

”Şi Mihai s-a recăsătorit între timp cu o japoneză, chiar de ziua mea, în 2018. Chiar m-am bucurat că și-a refăcut viața. Nu au copii, dar el mai are un băiat dintr-o căsătorie anterioară, care are 20 de ani”, a mai spus fosta prezentatoare TV.