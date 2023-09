Ioana Ginghină a trecut prin momente de panică, la puțin timp după nuntă: „Am avut un incident destul de neplăcut”. Ce se întâmplă acum în familia ei: „Viața noastră se complică”

In articol:

Extazul Ioanei Ginghină s-a transformat în agonie, la doar câteva zile după ce ea și Cristi Pitulice s-au căsătorit. Vedeta a apărut în mediul online destul de afectată și le-a povestit fanilor ei că a trecut printr-un incident neplăcut, care a avut consecințe asupra actualului ei soț.

Ce i s-a întâmplat Ioanei Ginghină?

La sfârșitul sătpămânii trecute, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Cristi Pitulice, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Actrița a fost extrem de fericită în ziua nunții și a sărbătorit evenimentul important alături de rude și de prieteni, însă, la doar câteva zile după, a apărut foarte tristă în mediul online.

Vedeta a publicat mai multe filmulețe pe pagina ei de Instagram, acolo unde le-a povestit fanilor ei că ieri a avut loc un incident neplăcut în familia sa, fără a dori, însă, să dea mai multe detalii despre cele întâmplate.

Totuși, printre rânduri, Ioana Ginghină a dezvăluit că, în urma unui accident, soțul ei, Cristi Pitulice, a avut de suferit. Potrivit actriței, soțul ei nu va mai putea conduce în perioada următoare, iar mâna lui va avea nevoie de timp pentru a se vindeca.

Actuala doamnă Pitulice a dezvăluit că trece printr-o perioadă destul de grea, deși ar fi trebuit să fie extrem de bucuroasă acum, căci s-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubește. Ioana Ginghină a mărturisit că incidentul a avut loc ieri și că a fost foarte afectată, astfel încât nu și-a mai dorit să apară deloc în mediul online, însă de astăzi începe să se simtă mai bine și să vadă „luminița de la capătul tunelului”.

„Ieri n-am fost în stare să fac niciun story pentru că ieri am avut un incident destul de neplăcut, dar nu sunt pregătită încă să vorbesc despre asta. (…) Nu știu cum sunteți voi, însă eu sunt extrem de obosită, vă spuneam că ieri n-a fost cea mai bună zi din viața mea.(…) Cumva sunt foarte obosită și cu vibrația fericirii destul de jos, în ciuda faptului că ar trebui să fiu cea mai fericită, că tocmai s-a terminat frumosul eveniment. Ieri am fost foarte jos, deci ieri am fost foarte suparată pentru ce s-a întâmplat. Cumva, mi se părea și nedrept și cumva încurcă foarte tare pentru că, Cristi din cauza accidentului nu mai poate să conducă și viața noastră se complică foarte tare. Este vorba despre trei săptămâni în care…mă rog...urât! Dar nu m-am obligat să gândesc pozitiv. Pur și simplu m-am lăsat în această zonă mai tenebră, să stau acolo și să las să-și facă treaba toate supărările, n-am fugit de ele. (…) Ce înseamnă în acest caz luminița de la capătul tunelului? Că lucrurile își vor reveni ușor-ușor, că mâna lui Cristi se va vindeca, că totul va reveni la normal, că viața e frumoasă”, a povestit Ioana Ginghină pe pagina ei de Instagram.

Ioana Ginghină a avut parte de un incident neplăcut, la puțin timp după nuntă [Sursa foto: Instagram]