Izbucnire nervoasa in direct! Mirela Vaida a rabufnit: "Sa nu va coste!"

Sotul Vulpitei a gresit, iar prezentatoarea de televiziune s-a suparat si a inceput sa il certe. Vaida i-a reprosat lui Viorel ca a permis ca niste necunoscuti sa se duca acasa la el la Blagesti, sa stea de vorba cu mama lui, sa ii cunoasca fetita si sa umble in telefonul pe care Veronica il lasase soacrei sale. Barbatul a primit de la acele persoane necunoscute dovezi ca Vulpita l-a inselat. Lui nu i s-a parut nimic in neregula ca oameni straini sa ii intre in casa si sa caute probe ca Vulpita Veronica i-a fost infidela.

Mirela Vaida a izbucnit in direct! Iesire nervoasa in emisiune la adresa lui Viorel Stegaru

"Pe oamenii astia tu nici nu ii cunosti! Nu stii cine sunt oamenii astia care au ajuns la Blagesti sa-ti cunoasca fiica, sa o ameteasca pe mama ta, pe doamna Ilinca, iar tu, cel care esti acum la televizor si te stie o lume intrega, habar nu ai daca nu cumva esti o victima. Ce vrea omul ala? De ce iti intra in casa? De ce iti stie lucrurile? De ce se baga un om in viata ta?

Mie mi se pare foarte grav, dar nu pot sa fac nimic. E viata voastra, dar v-am spus ce cred eu. Nu trebuie sa imi dac doar datoria de prezentator, ci si datoria de om care traieste cu voi si care a vazut ca ati cazut in multe capcane! Ai mers pe naivitate! Fii naiv in continuare, dar sa nu va coste! In cazul vostru va poate costa casnicia. Doamna Ilinca! Aveti grija ce oameni vin in casa, pentru ca nu stiti cine sunt", a spus Mirela Boureanu Vaida in emisiune.