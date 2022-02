Laurențiu Reghecampf, cu ochii în lacrimi în fața lui Măruță! Cea mai grea lovitură primită de la Anamaria Prodan: "Da, pentru că sufăr"

In articol:

Vestea că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțează a picat ca un trăsnet pentru o întreagă țară, iar după ce impresara a făcut mai multe declarații publice, acum, cunoscutul antrenor a vorbit, la rândul său, despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, între el și celebra impresară.

Așadar, invitat în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a scos la suprafață mai multe dedesubturi din căsnicia sa cu Anamaria Prodan, iar unul dintre cele mai dureroase subiecte pe care le-a abordat în cadrul interviului a fost legat de fiul său cel mic, Laurențiu Reghecampf Junior.

Laurențiu Reghecampf: „Știu foarte bine cât suferă Bebe”

Celebrul antrenor a vorbit despre situația dintre el și Anamaria Prodan, iar lucrul cel mai dureros pentru Laurențiu Reghecampf este că fiul lui cel mic, Laurențiu Reghecampf Junior sau Bebe, așa cum e alintat de toată lumea, se află la mijloc, suferind enorm din cauza separării celor doi părinți.

Astfel, în urmă cu ceva timp, impresara declara că, de fapt, Reghe nu ar dori să-și mai vadă fiul, lucru ce nu este deloc adevărat, potrivit declarațiilor antrenorului.

Bărbatul a explicat că nu îi este deloc ușor să audă aceste lucruri din partea mamei băiatului lui și mai mult decât atât, la rândul său, Laurențiu Reghecampf ar putea să îi fac mult rău încă soției lui, însă nu dorește să facă acest lucru, deorece știe că Bebe suferă, iar pe de altă parte, nu ar vrea să-l implice pe cel mic în chestiuni de acest fel.

„Știu foarte bine cât suferă Bebe, eu îl cunosc de 10 ori mai bine pe Bebe decât Ana. Normal că suferă.

Am vreo 5 ani din 13 ani pe care îi are Bebe acum în care am dormit în fiecare seară cu Bebe în pat, în plus față de Ana.

Măruță: Când ai spus asta acum și s-au umezit un pic ochii.

Da, pentru că sufăr. Că nu îmi este ușor să aud de un an cum Ana spune în fața judecătorilor sau declară în fața presei că nu îmi pasă de copil, că nu vreau să îl văd. Îți dai seama că mă doare.

Evit să îi fac rău, să îl implic în niște chestii care știu că îl fac să sufere. Aș putea foarte simplu să îi fac rău Anei în două secunde, să-i fac procese peste procese, dar nu vreau, din cauza lui. Și ea știe treaba asta. Copilul e singurul ei atu pe care îl are cu mine.

Da, nu este drept pentru niciun părinte în lumea asta să implice copii în chestiuni din astea.”, a fost discuția celor doi.

Care este relația dintre antrenor și fiul lui cel mic acum

Totodată, Laurențiu Reghecampf susține că în aceste momente, relația sa cu Bebe este una foarte bună, însă cu toate acestea, din cauza conflictului dintre el și impresară, Laurențiu Reghecampf Junior suferă, intervenind o răceală între el și părintele lui.

Așadar, pentru răceala care s-a produs între el și fiul său, de vină, mărturisește selecționerul ar fi comportamentul fostei sale partenere, dar și faptul că-l implică pe copil în ”lupta” lor. Mai mult decât atât, Laurențiu Reghecampf spune că el niciodată nu s-a confesat în fața lui Bebe, tocmai pentru că este un copil, iar prioritățile sale din prezent ar trebui să fie altele.

„Relația mea cu el este una foarte bună. Dar din cauza acestui conflict între mine și Anamaria și a faptului că ea a hotărât să facă acest pas și să facă publice foarte multe lucruri, el suferă. A intervenit puțin o răceală. A intervenit această răceală din cauza că Bebe a fost crescut de mine să-și iubească mama indiferent de ceea ce se întâmplă, să-i ia apărarea și să o ajute în toate momentele pe care le va avea în viața ei. Normal că simte ceva în momenul în care Anamaria se duce la el și- o cunoști pe Anaamaria- are temperamentul ăla: 'Fă așa!', 'Uite ce a făcut!'. Eu întotdeauna i-am spus: 'Mă, Ana, nu-l mai băga pe Bebe în discuțiile astea, pentru că suferă!'. Adică pe parcurs el o să vadă lucrurile altfel, crește. Eu niciodată nu i-am spus lui Bebe problemele mele personale. Pentru că nu era cazul. El este un copil, trebuie să facă scoală, să fie educat, să facă ce vrea. Ce avem noi de împărțit, ne putem rezolva problemele că doi adulți, nu avem nevoie de Bebe, de fete sau de Luca. El a văzut, toți au văzut, au fost anumite evenimente care n-au fost ok. Și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Bebe întotdeauna încearcă ca eu să fiu cu mama lui. Am vorbit cu Bebe de câteva ori, dar nu înțelege, el întotdeauna vede altceva. Și e normal să vadă așa. El vrea să îi vadă pe mama și pe tata”, a spus Laurențiu Reghecampf în podcastul lui Cătălin Măruță.