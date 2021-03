Leylah Fernandez, campioană la doar 18 ani! A obținut primul său titlu WTA

In articol:

Leylah Fernandez este o jucătoare de tenis de 18 ani, care a reușit să obțină, duminică, primul său titlu WTA.

Cine este Leylah Fernandez?

Leylah Annie Fernandez, jucătoarea de tenis de 18 ani din Canada, a reușit să obțină, duminică, primul său titlu WTA, după meciul cu Viktorija Golubic.

În doar o oră și 29 de minute, tenismena a reușit să o învingă pe elvețiancă, la Monterrey (Mexic), cu un scor 6-1, 6-4.

Datorită acestui meci câștigat, Leylah a reușit să urce pe locul 72 în ierarhia WTA.

Sportiva o va întâlni pe Mihaela Buzarnescu în primul tur al calificărilor de la Miami Open, care a început ieri, 22 martie.

Leylah Fernandez[Sursa foto: Instagram]

Simona Halep vrea să renunțe la tenis

Simona Halep pare să fie decisă că retragerea ei din lumea tenisului va fi una care să fie dedicată ideii de familie. Sportiva își dorește să se axeze mult mai mult pe familie în perioada următoare.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare.

Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis.

Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a declarat Simona Halep.