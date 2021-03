Simona Halep a anunțat când se retrage din tenis! Care va fi ultimul ei turneu important

In articol:

După o pauză competițională de cinci săptămâni, cauzată de o accidentare la spate, timp în care s-a retras de la turneul din Dubai, Simona Halep este pregătită să revină pe teren, începând chiar cu Miami Open.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum, din nou, o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren. Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun”, a spus Simona Halep pentru Digi TV.

Simona Halep s-a rasfatat cu dulciuri inainte de a se intoarce pe terenul de tenis

Ocupanta locului 3 în clasamentul WTA a explicat că a luat decizia de a merge, totuși, în Statele Unite după ce anul trecut a refuzat să participe la US OPEN, motivând că acum se simte mai în siguranță când vine vorba de sănătatea ei, campioana noastră refuzând să evolueze pe tărâm american din cauza pandemiei de coronavirus.

, a explicat Simona Halep.

Simona Halep a explciat ca vrea la Olimpiada din 2024

Când a venit însă vorba de retragerea ei din tenis, Simona Halep a fost categorică. ” Planul meu e să joc la Olimpiada din 2024. Eu sper să fiu fizic foarte bine și să am o șansă în plus să câștig pentru țară ceva”, a spus pentru sursa citată Simona Halep.

Simona Halep, milioane din tenis

Simona Halep a ”marcat” o nouă performanță mondială, jucătătoarea de tenis de origine română reușind să se mențină pe podiumul mondial pentru 60 de săptămâni la rând. Iar prezența jucătoarei noastre atât de mult timp pe podiumul mondial este, în fapt, și sursa unei averi uriașe, Simona Halep fiind multimilionară din tenis. Simona Halep are în total o avere de 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut, potrivit Top 300 Capital. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport, imobiliare și contracte publicitare. Fostul lider WTA se află pe locul 140 în top 300 cei mai bogați români realizat de Capital, însă e pe locul 5 într-un clasament exclusiv al persoanelor de sex feminin. Cu toate acestea, Simona Halep ocupă primul loc din punctul de vedere al averii acumulate din sport, din România.