Loredana Chivu a început anul în forță, cu o ședință foto sexy, realizată cu ocazia împlinirii a 30 de ani. ”Sweet 30!

In fiecare an primesc mesaje frumoase dar anul acesta parca mi-ati intrecut toate asteptarile..Va multumesc din suflet pentru toate cuvintele frumoase care mi-au umplut sufletul de bucurie..m-ati emotionat si m-ati coplesit si parca nu am cuvinte sa va multumesc tuturor! Pentru mine varsta e doar o cifra,incerc cu fiecare zi ce trece sa devin cea mai buna varianta a mea,din ce in ce mai ambitioasa si mai increzatoare!

a notat Loredana Chivu în dreptul fotografiilor sexy.