Loredana Chivu se teme pentru viața ei, după ce a fost bătută și terorizată de logodnicul său! Vedeta a cerut un ordin de restricție: “A trebuit să ies cu poliția din hotel”

Loredana Chivu trece prin momente de calvar, după ce bărbatul care i-a cerut mâna a terorizat-o atât psihic, cât și fizic. Vedeta, proaspăt operată, ar fi fost bătută de logodnicul său și ar fi avut nevoie de ajutorul poliției pentru a scăpa.

Loredana Chivu, terorizată și bătută de logodnic

În cele din urmă, blondina a reușit să obțină un ordin de restricție, după nenumărate acte de violență.

Loredana Chivu a trecut prin momente de cumpănă, după ce a fost terorizată și bătută de logodnicul său. Totul s-a întâmplat în toamna anului trecut, în California, în perioada în care blondina a suferit o intervenție estetică de remodelare a feselor.

Din cauza loviturilor, siliconul a fost spart, iar vedeta a fost nevoită să se reîntoarcă la spital pentru alte numeroase intervenții. După ce a fost externată, Loredana nu s-a întors la hotelul în care era cazată cu cel care îi era partener, ci a ales să meargă într-un alt loc, astfel încât să poată scăpa de iubitul agresiv. Din nefericire, acesta a aflat imediat și noua locație, iar fosta asistentă TV a fost nevoită să cheme poliția.

”Din luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo am fost plecată pentru o operație de reconstrucție a feselor, o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile.

Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută.

De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam”, a povestit Loredana Chivu, pentru cancan.ro.

Loredana Chivu, amenințată cu moartea de partenerul său de viață

La întoarcerea în țară, vedeta a reluat legătura cu iubitul său, însă nu a știut că această decizie va dezlănțui un adevărat calvar. Bărbatul a cerut-o în căsătorie pe blondină, care susține acum că a acceptat doar pentru că erau mai mulți oameni prezenți.

Deși bărbatul i-a promis că are intenții bune și că scenele de violență nu se vor mai repeta, fosta asistentă TV și-a dat seama într-un timp foarte scurt că nu vor putea avea un viitor impreună, însă când i-a spus că vrea să se despartă de el, acesta a amenințat-o cu moartea.

Loredana Chivu a ajuns să fie urmărită și terorizată de logodnicul său, iar în unele momente nici nu putea părăsi locuința de teama acestuia. Blondina și-a dorit ca totul să înceteze și să își reia viața de dinainte, așa că a apelat la ajutorul poliției, iar zilele trecute a reușit să obțină un ordin de restricție pe numele fostului logodnic.

”Astăzi am fost la Poliție, unde mi s-a emis, la urgență, un ordin de restricție pentru fostul iubit, bărbatul care mi-a făcut acea cerere în căsătorie”, a mai spus Loredana Chivu.

Loredana Chivu, agresată psihic și fizic de logodnicul său [Sursa foto: Instagram]