Lovitură după lovitură pentru Leo de la Strehaia! Mama afaceristului a fost transportată de urgență la spital: "Sunt picată de bolnavă"

In articol:

Familia lui Leo de la Strehaia trece prin momente cumplite. La scurt timp după ce afaceristul a suferit un accident vascular cerebral în penitenciar și a fost operat de urgență, și mama acestuia a ajuns pe patul de spital, din cauza problemelor de sănătate.

Citește și: Lacrimi pentru Leo de la Strehaia, în fața spitalului! Sora lui a spus ce s-a întâmplat cu el după operație: „Nu e cum a fost înainte. Este în viață, dar are complicații”

Mama lui Leo de la Strehaia, transportată de urgență la spital: "Sunt picată de bolnavă"

Mama lui Leo de la Strehaia se luptă cu problemele de sănătate după ce a ieșit din spatele gratiilor. Patroana a dezvăluit recent, în cadrul unui videoclip postat în mediul online, că a fost transportată de urgență la spital din cauza afecțiunilor cu care se confruntă. În urma unui consult amănunțit, doctorii au decis că are nevoie de mai multe investigații: "Eu sunt picată de bolnavă, am făcut și eu RMN, am fost la urgență ieri seară cu diabetul. Am diabetul mare și n-am avut insulină, că n-am avut timp să mă duc la doctor. O să mă duc la un doctor de ficat și unul de diabet.", a declarat mama lui Leo de la Strehaia, pe canalul de Youtube al fiului său.

Citeste si: Loredana Chivu a fost cerută de soție! Diva are un inel de logodnă de aproape 90.000 de euro- kfetele.ro

Citeste si: Ce i-a făcut Mugur Mihăescu lui Mihai Bendeac la o terasă din București! “O asemenea nesimțire…”- bzi.ro

Mama lui Leo de la Strehaia [Sursa foto: Captură video]

Cum se simte Leo de la Strehaia în aceste momente?

După zile bune în care s-a zbătut între viață și moarte, Leo de la Strehaia a reușit depășească riscurile la care era expus, iar acum starea lui este stabilă. Cu toate acestea, se pare că afaceristul mai are de trecut câteva cumpene, în următoarea perioadă: "Am vorbit cu femeia de serviciu. Mi-a spus că e mai bine, că vorbește și el, ușurel așa. Este mai bine, dar nu s-a sculat din pat de atâta timp. Până își mai revine, până când termină tratamentul.

Citește și: Ce imagini a postat Dana Criminala cu Leo de la Strehaia, după ce a anunțat că soțul ei a ieșit cu bine din operație: „Visul i s-a împlinit”

Trebuie peste două săptămâni să se ducă la un alt spital, pentru inimă și are și la gât, 100% vâna aia înfundată. Să-l vadă un doctor de inimă. Bine că mănâncă, mulțumim lui Dumnezeu, că vorbește și el. Dumnezeu are grijă. 14 zile n-a mâncat. Acum îi dă și lui (n.r. mâncare), dar nesărat. Acum nu avem ce face, așteptăm.", a dezvăluit mama lui Leo de la Strehaia, în mediul online.

Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]