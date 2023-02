Mama lui Fuego nu duce lipsă de nimic. Artistul este cel care îi asigură un venit lunar: „Am încercat să-mi fac părinții fericiți”

In articol:

Paul Surugiu sau Fuego, așa cum este cunoscut de toată lumea, este unul dintre cei mai iubiți artiști români. Cu toate acestea, faima nu i s-a urcat la cap, iar el a rămas același suflet cald de-a lungul anilor.

Este conștient că o bună parte din ceea ce este astăzi li se datorează părinților și încearcă din greu să îi răsplătească pe aceștia pentru tot ce au făcut ca lui să îi fie bine. Tocmai de aceea, vedeta își ajută mama cu bani în fiecare lună.

Fuego îi oferă mamei sale un venit lunar

Mama lui Fuego se poate declara o femeie fericită și mândră de copilul ei. Acesta știe că cea care i-a dat viață a făcut foarte multe sacrificii pentru ca el să studieze, ca mai apoi să aibă o carieră de succes, așa că de fiecare dată când are ocazia se asigură că nu duce lipsă de nimic.

Din păcate, tatăl artistului a murit la vârsta de 59 de ani, după ce a suferit un infarct, dar cât timp bărbatul a fost în viață Fuego și-a dus părinții în vacanțe de vis. Vedeta și-a ajutat mama să iasă mai devreme la pensie, iar în fiecare lună îi asigură un venit care să îi ajungă pentru tot ceea ce are nevoie.

„Mama a făcut sacrificii majore ca visul meu să se realizeze, ca să studiez, ca să ajung artist. Sigur că după ce am reușit să ajung unde ne-am propus, după ce am avut succes, am încercat să le fac o mulțime de bucurii alor mei. În primul rând, am încercat să fac în așa fel, acum mulți ani, ca mama să iasă la pensie și să nu mai lucreze, asigurându-i eu un venit lunar, ca să nu mai aibă nicio grijă. Mai apoi, i-am dus să viziteze o mulțime de locuri din lume, în vacanțe de poveste. Am încercat să-mi fac părinții mândri și fericiți, că uite, copilul lor a reușit să le facă astfel de împliniri! Apoi azi, mama mea nu are dorințe majore. O bucură lucrurile mici, daruri de suflet, dulciuri și desigur, cel mai important, prezența mea ”, a declarat cântărețul, potrivit Unica.

Fuego, contactat de fani pentru a le da bani

Cum faima nu vine niciodată fără un dezavantaj, faptul că este o persoană publică și că are o carieră de succes din care câștigă foarte bine poate fi uneori o povară pentru artist. În fiecare seară acesta își închide telefonul mobil pentru a nu fi deranjat, iar de multe ori a mărturisit că a fost sunat de fani și i-au cerut să îi ajute cu bani.

„Cuvântul 'hărțuit' este destul de dur, dar da, sunt deranjat uneori, sunt agasat de anumite persoane. Există o linie fină între bun simț și lipsa acestuia. Unii o încalcă. Asta deși eu sunt un om deschis, popular, stau la autografe și vorbesc permanent cu fanii mei. Noaptea am telefonul închis, astfel că nu primesc mesaje sau telefoane ca să fiu agasat la extrem, dar sunt momente în care oameni cu anumite probleme depășesc o limită. Apoi primesc nenumărate telefoane, peste 10 zilnic, fără exagerare, de la oameni care-mi cer bani, care au nevoie de ajutor și pe care i-aș ajuta dacă aș putea”, a mai adăugat Paul.