Mama Luizei Melencu a fost transportată la Spitalul de Urgență din Craiova. Tatăl femeii a sunat la 112 după ce a văzut că fiica lui se simte foarte rău și îi curgea mult sânge din nas, potrivit Adevarul.

Monica Melencu, mama Luizei Melencu, nu a reusit sa isi gaseasca linistea si lupta in continuarea sa isi gaseasca fiica, despre care spune mereu ca ar fi in viata.

Sarbatorile au fost cu atat mai grele pentru ea si intreaga familie, fara prezenta Luizei alaturi de ei.

Citeste si: Răsturnare de situație în cazul Caracal! Ștefan Risipiceanu a recunoscut în fața procurorilor că a violat-o pe Luiza Melencu

"A fost o perioadă grea. Monica a suferit mult. Astăzi (sâmbătă, n.r.) am văzut că era foarte palidă şi pe seară din senin a început să-i curgă sânge din nas care nu se mai oprea. Sunt disperat când văd că se prăbuşeşte, că nu mai are forţă. Ne-am speriat şi am sunat la 112″, a declarat bunicul Luizei

Monica Melencu a fost transportată la spital. Medicii spun ca femeia avea tensiunea foarte mare, dar în cele din urmă au reușit să o stabilizeze.Mama Luizei a refuzat să rămână internată, menționând că luni, 30 decembrie, va merge să studieze dosarul fetei sale.

„M-au chemat pe 30 decembrie. Mă voi duce să studiez ultima parte. Vreau să văd totul cu ochii mei. Indiferent ce-mi spun acum anchetatorii, eu nu mai cred nimic. Simt, copilul meu trăieşte, dar nu-l caută nimeni. 2020 îmi va aduce copilul acasă. Veţi vedea”, a spus Monica Melencu, conform sursei citate.