„Mi-au întrecut chiar și mie așteptările” Rocsana Marcu a cunoscut succesul pe piața imobiliară din Dubai! Sumele uriașe pe care le câștigă: „Într-o singură zi am bătut recordul”

Rocsana Marcu a cunoscut succesul în afaceri, după ce s-a lansat pe piața imobilialelor din Dubai. Vedeta a renunțat la cariera pe care o construise în România și a decis să plece peste hotare. Se pare că s-a dovedit a fi o alegere înțeleaptă, întrucât afacerile îi merg ca pe roate.

Rocsana Marcu a cunoscut succesul pe piața imobiliară

Cum a reușit să ajungă în acest punct al vieții sale, dar și care sunt dorințele sale pentru viitor?

Inițial, Rocsana Marcu a decis să renunțe la cariera din televiziune pe care și-o construise în România și s-a mutat peste hotare în anul 2020. Londra a fost prima sa alegere, acolo unde a dat prima lovitură în imobiliare. Ulterior, s-a dezvoltat și pe piața imobilialelor din Dubai, acolo unde a reușit să vândă peste 10 apartamente într-o singură zi, chiar în timp ce se afla pe iaht.

Mai mult decât atât, este foarte recunoscătoare pentru succesul pe care l-a obținut afaceri, fiind extrem de bucuroasă pentru toate lucrurile frumoase pe care le trăiește în prezent.

Sunt foarte fericită și nu pot decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc acum și pentru toate reușitele de business pe care le am în Dubai, care mi-au întrecut chiar și mie așteptările. Eram într-o zi, liniștită, în piscină, mă gândeam să mă relaxez dar sunau telefoanele și business-ul e business! Într-o singură zi am bătut recordul și am reușit să vând 10 apartamente în Dubai, direct de pe iaht!

Trimit ofertele clienților și am noroc destul de mare. Sunt practic singura femeie de real estate care vinde foarte mult în Dubai, iar apartamentele recente pe care le-am vândut costă 1,5 milioane de Dirhami unul! Eu am vândut 10 într-o zi! Ce pot să îmi mai doresc?”, a spus vedeta pentru Ciao.ro.

Cu toate acestea, lucrurile nu sunt întotdeauna roz în totalitate, iar Rocsana Marcu știe cel mai bine acest lucru. Tocmai de aceea, mărturisește că resimte și oboseala, mai ales că este mai tot timpul pe drumuri între Dubai și Londra, asta datorită faptului că are mai multe firme de care trebuie să se ocupe în permanență.

„Stau în mare parte aici, în Dubai, fac naveta Dubai-Londra, nu am ce să fac! Sunt numai pe drumuri, am și acolo firme de care mă ocup, aici am treabă cu imobiliarele. Sunt și în Londra și aici.”, a mai spus Rocsana Marcu pentru sursa menționată anterior.