Mihai Bobonete a dansat alături de Lenuța Rostași la Românii au Talent, sezonul 12. Publicul a fost în extaz, iar momentul a devenit viral.

Lenuța Rostași are 38 de ani și este din Oradea. Concurenta nu se află pentru prima oară pe scena de la Românii au Talent, ci pentru a treia oară.

Lenuța Rostași a venit la Românii au Talent, sezonul 12, cu gândul de a dansa alături de Andi Moisescu, însă cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, tânăra concurentă de la Românii au Talent 2022 a ajuns să danseze alături de Mihai Bobonete, fiind încurajată să facă acest lucru de către jurați, dar și de către cei doi prezentatori, Smiley și Pavel Bartoș.

”Dansul e viața mea. Eu la Românii au Talent am fost două sezoane, ăsta e al treilea. Sunt cunoscută. Am dansat cu Florin Călinescu, ultima dată. Am mai dansat și cu Mihai Petre într-un sezon. Când am dansat cu Mihai Petre am rămas wow că nu m-am uitat la picioare. Nu am știut niciodată să fac un vals, dar acel dans chiar de la Mihai Petre l-am prins. L-am călcat un pic dar...

Eu anul acesta am venit să dansez cu Andi Moisescu și să fac show”, a mărturisit Lenuța, înainte de a urca pe scena de la Românii au Talent, sezonul 12.

Mihai Bobonete a fost ”alergat” prin platoul de filmare de către Lenuța Rostași, care dorea să danseze alături de noul jurat de la Românii au Talent 2022. Spre finalul piesei, Lenuța și Mihai Bobonete au dansat împreună.

Lenuța Rostași a fost la Românii au Talent 2013 cu același gând ca și în 2022, să devină o dansatoare profesionistă și să danseze alături de baletul emisiunii.

Însă nici atunci, Lenuța nu i-a impresionat cu dansul său pe jurații de la Românii au Talent, care au fost de părere că tânăra trebuie să exerseze mai mult, ca să poată trece de preselecții.

“Te incurajez să dansezi... La petreceri... Oricum, dacă îmi promiți că ești pașnică, eu aș dansa cu tine, așa, mai lent”, a spus Mihai Petre, la acea vreme.

Lenuța și Mihai Petre au dansat pe genericul emisiunii ”Dansez pentru tine”, iar în acele momente, concurenta a încercat să îl sărute pe jurat, nu o dată, ci de două ori.