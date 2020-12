Mihai Mitoșeru și Noemi s-au împăcat? Cine i-a dat de gol: „O să mâncăm împreună de Crăciun”

Mihai Mitoșeru și Noemi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a ținut 14 ani de zile. În urmă cu un an, vestea că cei doi s-au desprățit și urmează să divorțeze a zguduit lumea showbiz-ului. Cei doi au hotărât să o ia pe drumuri separate, însă au fost mereu acolo unul lângă celălalt. Fanii celor doi speră ca, într-o bună zi, să lase la o parte certurile și să formeze din nou un cuplu. Același lucru îl susține și mama celebrului prezentator tv, care speră ca cei doi se vor împăca.

Camelia Mitoșeru a dezvăluit pentru un post de televiziune că fiul ei și Noemi îi vor face o vizită în ziua de Crăciun și vor lua masa împreună, doar ei trei. Actrița speră ca cei doi se vor împăca, ceea ce însemană că între ei au început să aibă loc din nou apropieri. (Citeste si: Mihai Mitoșeru și Noemi, surprinși împreună, din nou! Au divorțat de un an, dar împăcarea pare inevitabilă)

„Sufletul spune că or să se împace! Inima spune că or să se împace. (...) O să mâncăm împreună de Crăciun”, a declarat Camelia Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat în 2019, după 14 ani de relație

Mihai Mitoșeru, regretă divorțul de Noemi? Declarații despre fosta sa soție: „Am avut o relație frumoasă și puternică”

După o căsnicie și o poveste de dragoste lungă, Mihai Mitoșeru are numai cuvinte frumoase la adresa fostei lui soții. Chiar dacă despărțirea a avut loc din cauza unor certuri, cei doi au rămas apropiați.

„Niște oameni normali vorbesc, mai ales după 14 ani de relație. La un moment dat, în viziunea ei, eu păream vinovat pentru tot ce se întâmpla rău în viața ei. Nu am putut, din păcate, trece peste starea asta a ei, am încercat să o ajut. Am rămas fără soluții, după ce am încercat un an și jumătate. N-aș putea spune că am rămas prieteni, am avut o relație frumoasă și puternică, cu sentimente intense. După o iubire așa mare este greu să rămâi doar prieten. Îmi doresc să ajungem să comunicăm normal, într-o zi…”, a spus prezentatorul TV. Citește mai multe AICI.