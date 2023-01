Mirela Vaida, gestul neașteptat pe care l-a făcut la început de an! Puține vedete au curajul prezentatoarei TV: „Îmi place foarte mult cum v-ați postat”

In articol:

Înainte de sărbătorile de iarnă, Mirela Viada le-a arătat fanilor ei din mediul online preparatele pe care le-a gătit pentru masa de Crăciun, fiind foarte fericită că a reușit, în numai o zi, să pună la punct o mare parte din sarcinile pe care le avea de dus la bun sfârșit la capitolul gastronomie.

Acum, la câteva zile de la încheierea sărbătorilor de iarnă, prezentatoarea TV a dat preparatele tradițional românești pe fast food. Când nimeni nu se așteptă, a împărtășit cu admiratorii din mediul online că după ce câteva zile bune în care s-a bucurat de mesele copioase de sărbători, o shaorma, de origine arăbească, este mai mult decât binevenită.

Mirela Vaida a pus pe stop o perioadă dietele, așa că a profitat de ocazie și și-a răsfățat papilele gustative cu o shaorma. Admiratorii prezentatoarei TV au rămas surprinși, mai ales pentru că știu cât de importantă este silueta pentru artistă. Se pare că nici de sărbători nu a exagerat cu mâncarea, chiar dacă tentațiile au fost mari, așa că și-a putut permite și de data aceasta să își diversifice meniul și să apeleze chiar și la fast food, o variantă evitată de multe vedete de la noi din țară, pentru care o silueta de vis este mai presus decât orice.

„Si, totuși, după atâta mâncare tradițională, nimic nu se compară c-o shaorma „cu de toate”...😁🌯🌮🌮🌯”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Cum au reacționat fanii?

Dacă unii dintre fani s-au întrebat cum rămâne cu dieta și cu stilul de viață sănătos pe care îl promovează, pentru a avea o siluetă cât mai suplă, alții au felicitat-o pe artistă pentru alegerea pe care a făcut-o la început de an.

„Doamna Mirela Vaida, să știți că îmi place foarte mult cum v-ați postat cu shaorma”, „Doamna Mirela Vaida, vă doresc să aveți poftă bună la shaorma și cât de minunată sunteți”, „Și dieta la pliculețe, ce faci cu ea? Știm că shaorma e buna, dar...”, Pofta bun, Mirela! Să ai un an excelent cu multe realizări pe toate planurile!”, sunt doar o parte din comentariile fanilor.

Cum a arătat masa de sărbători în casa Mirelei Vaida?

Mirela Vaida le-a arătat fanilor ei din mediul online că masa de sărbători a inclus preparate tradiționale făcute chiar de ea. Chiar dacă are un program încărcat atât în plan personal, cât și în plan profesional, și-a făcut timp pentru bucătărit. Sarmalele, ciorba de perișoare și salata de boeuf sunt doar câteva dintre preparatele de care familia Mirelei Vaida s-a bucurat de sărbători.

„Nu știu eu sun sunteți voi la ora asta cu pregătirile pentru masa de Crăciun, dar eu de dimineață, deci eu sunt răcită cobză, m-am apucat de sarmale. Am aici umplutura, aici am tot ce pun printre sărmăluțe și aici am foile de varză, cotorii și toate cele necesare. Și tot de dimineață, ciorbița de perișoare este gata. O să vă arăt imediat ce bună e, am fiert-o de dimineață, am pus-o la rece, sunt bine și mă duc la emisiune și azi, și mâine și după aceea stau liniștită că nu mai am de făcut de salata de boeuf și, nu știu, cozonăcel, vedem noi, dar sarmalele sunt importante să-mi iasă...a, și ouă umplute. V-am zis că fac sarmale, dar la mine la Moldova se fac mari, să ai ce să mănânci, că dacă le faci două lingurițe, mai mult varza... pune frate carne, pune afumătură, ia uitați-vă, deja ma terminat primul rând în oală, iar acum mă apuc să pun, bineînțeles, un pic de cârnăcior printre ele, un pic de costiță afumată, un pic de slăninuță, cum îi place românului să mănânce, gras, afumat, cu multe condimente. Abia aștept să vă arăt la final, sper să termin astăzi. Spor și vouă!”, a spus Mirela Vaida pe rețelele de socializare.