„Ne facem un cadou” Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor sărbători 8 ani de mariaj într-o vacanță romantică! Ce locație de vis au ales pentru această zi importantă

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit civil în 2015, iar în 2017 venea pe lume fiica lor cea mare, Victoria. Prezentatoarea TV și celebrul artist formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc și reprezintă un model demn de urmat pentru alți tineri proaspăt căsătoriți.

După 8 ani de mariaj, Tavi și Gabriela sunt extrem de fericiți alături de cele două fetițe ale lor și reușesc să își împartă cu brio responsabilitățile în familie.

Citește și: Gestul făcut de mama lui Tavi Clonda, atunci când a cunoscut-o prima dată pe Gabriela Cristea! Chiar soacra vedetei a dat totul din casă: „Urma să vină cu ea la noi și nu știam cum să fac”

Pe 24 august 2019, Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar anul acesta au decis să își sărbătorească mariajul într-un mod inedit. Până acum, cei doi se bucurau de această zi importantă, petrecând alături de familie și de prieteni. De data aceasta, Gabriela Cristea a decis să meargă împreună cu soțul ei într-o vacanță de vis pe Coasta de Azur.

Acest concediu va fi, de asemenea, primul în care Tavi și Gabriela merg singuri, fără cele două fetițe ale lor, sărbătorind 8 ani de la căsătoria civilă și 4 de la cea religioasă. Cei doi au vara aceasta mult timp liber, așa că vor călători mai mult, având deja programată o vacanță în Grecia, în care le vor avea alături și pe micuțele lor.

Citește și: „Suntem foarte bogați, suntem milionari” Gabriela Cristea a recunoscut ce avere au ea și Tavi Clonda! Din ce fac, de fapt, cei mai mulți bani?! Veniturile câștigate din televiziune sunt infime pe lângă celelalte activități

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Johnny Depp: Nu mă mai gândesc la Hollywood- stirileprotv.ro

„Eu m-am ocupat de vacanța în Grecia, ea de cea din Bulgaria și de vacanța romantică. Eu voiam să stăm 4 nopți, s-ar putea să stăm 5 nopți. Să ridicăm de la an la an ștacheta. Sărbătorim, tocmai asta este, ne facem un cadou. Pe 24 august am făcut nunta, pentru mine evenimentul din 2015 este aniversarea căsătoriei, atunci ne-am căsătorit civil. O sărbătorim și pe cea religioasă din 2019. Acum sunt doar 8 ani, dar de la an la an e bine să sărbătorim, indiferent câți ani, când e o cifra rotundă atunci sărbătorim mai cu fast și cu prieteni, dar acum, în august, mergem doar noi doi și cred că o să prindem chiar și 24 august acolo”,

a declarat Tavi Clonda pentru Unica.ro

Tavi Clonda și Gabriela Cristea vor sărbători 8 ani de căsnicie [Sursa foto: Instagram]

Tavi Clonda și Gabriela Cristea vor să își reînnoiască jurămintele

Artistul și mama fetițelor sale se iubesc din ce în ce mai mult, iar de când au devenit părinți sunt mult mai apropiați și mai fericiți. Peste doi ani vor împlini un deceniu de căsnicie, iar Tavi Clonda a dezvăluit că el și Gabriela se gândesc să își reînnoiască jurămintele în fața lui Dumnezeu. Bărbatul a povestit că și-ar dori să sărbătorească 10 ani de mariaj într-un mod special, reînnoindu-și jurămintele în fața unui preot, dar de data aceasta, și-ar dori ca evenimentul să aibă loc pe plajă.

Citeste si: „Sunt însărcinată” Dana Roba și fiica sa, discuție neașteptată în fața camerelor! Makeup artista a postat tot pe contul său de socializare- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Amănunte cutremurătoare continuă să iasă la suprafață. Dana Roba, noi detalii din căsnicia cu Daniel Balaciu. Motivul real pentru care make-up artista a fost atacată: "A premeditat totul cu ceva timp înainte"- radioimpuls.ro

Citește și: „E mai mare balamuc” Tavi Clonda, mărturisiri inedite despre viața de tătic! Ce se întâmplă în casa lui atunci când Gabriel Cristea este la filmări

„Mă bate gândul la 10 ani, că e mișto și mai ales că la noi nu prea se face cu jurămintele. Să faci o scrisorică, bine acum pe telefon, pe ce o fi, pe foaie, să spui niște lucruri așa, un minut despre fiecare, chiar aș vrea să fac asta la 10 ani, adică în 2025. Cu preot ar fi frumos, undeva la mare, că atunci am făcut-o într-o biserică, frumos, legal, organizat, clasic, dar acum poate aș face-o mai așa, mai altfel”, a mai spus Tavi Clonda.