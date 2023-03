Nicolae Guță a revenit în lumea manelelor, după ce a anunțat că se pocăiește. Artistul și Tzancă Uraganu au făcut un duet de zile mari

In articol:

Nicolae Guță nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. De zeci de ani, numele său este foarte cunoscut și apreciat în lumea muzicii, mai ales printre ascultătorii de manele.

Vestea cum că artistul nu va mai cânta genul muzical care l-a consacrat și că s-a pocăit i-a întristat foarte mult pe fanii acestuia.

Însă, se pare că această decizie nu a ținut prea mult timp, iar acum cântărețul a lăsat melodiile bisericești pentru marea sa iubire: manelele.

Nicolae Guță și Tzancă Uraganu, spectacol de senzație

Marea schimbare de macaz a avut loc la un eveniment, acolo unde, alături de Guță, a fost prezent și Tzancă Uraganu, fapt pentru care show-ul a fost garantat.

La un moment dat, în timpul programului artistic, cel care se autointitulează ”Regele manelelor” a urcat pe scenă alături de colegul său de breaslă mai tânăr și împreună au făcut un show de senzație.

Oamenii care erau prezenți s-au bucurat enorm pentru faptul că Nicolae Guță s-a întors la meseria ce l-a consacrat și care l-a făcut să fie atât de iubit, mai exact muzica de petrecere, manelele.

Atmosfera a fost una de milioane, iar invitații s-au distrat până dimineața pe melodiile acestora.

Nicolae Guță a făcut declarații emoționante despre cei 12 copii ai săi

Nicolae Guță are o familie foarte numeroasă, fiind tatăl a 12 copii făcuți cu femei diferite. Cu toate că nu i-a fost și nu îi este ușor să se descurce cu atâția urmași, manelistul susține că își mai dorește copii, ba chiar și-ar dori și să adopte.

Recunoaște, însă, că nu poate să fie alături de ei așa cum ar vrea, acesta fiind și unul dintre cele mai mari regrete ale sale, faptul că mulți sunt departe de el și că nu are control deplin asupra lor.

Totodată, artistul a mărturisit că toată viața lui a fost un bărbat asumat, iar despărțirile prin care a trecut cu mamele copiilor lui au fost cauzate de părerile diferite care au venit odată cu trecerea timpului.

„Regrete nu am pentru că eu mi-am asumat și îmi asum ce fac. Regret că nu am un control deplin asupra copiilor mei, pentru că am copii cu mame diferite, nu vreau să critic mamele lor sau să intru în polemică, dar fiecare dintre noi, referitor la ceea ce gândesc eu și la mamele lor, suntem cu păreri diferite, cu statut diferit și percepții diferite. Doar că eu dacă am rămas de atâția ani în muzică, în picioare și copiii mei au un statut, înseamnă că felul meu de a percepe viața nu a fost greșit. Mi-aș dori, așa cum am spus, nici stropii de ploaie asupra copiilor mei să nu ajungă. Dat fiind faptul că sunt departe de mine, sunt într-un alt concept al vieții, sub o altă îndrumare, asta pot să spun că e unul dintre regretele mele”, a declarat cântărețul, potrivit Spynews.

Nicolae Guță [Sursa foto: Captură video]