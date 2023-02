Nicole Cherry a suferit din dragoste. Cine este cel care i-a făcut cunoștință artistei cu actualul ei soț: ,,Florin e și primul bărbat din viața mea”

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa, iar în urmă cu un an și două luni, vedeta a devenit mama unei fetițe minunate pe nume Anastasia.

Solista a făcut câteva dezvăluiri despre viața sa amoroasă din perioada adolescenței, dar și despre cum l-a cunoscut pe partenerul ei de viață.

Nicole Cherry a suferit din dragoste

Ca orice altă artistă, în adolescență, Nicole Cherry a avut parte de mai multe relații din care însă, nu a putut clădi nimic serios. Vedeta a mărturisit că a suferit din cauza unor despărțiri și că nu înțelegea de ce băieții renunță atât de ușor la ea.

Aceasta nu avea încredere în sexul masculin și nu se implica prea mult, asta până l-a întâlnit pe Florin Popa, cel cu care a întemeiat și o familie.

,, Eu am fost un copil. N-am avut probleme cu băieții. Mai plângeam după vreo despărțire. Nu înțelegeam de ce se despart atât de repede de mine. Eu nu mă implicam cu totul în relație. Acesta era și motivul pentru care mă despărțeam. Nu aveam încredere în băieți. Mă atașa și mă dădeam puțin în spate. Voiam să îmi dau seama dacă băiatul ăla vrea o relație serioasă cu mine. Eu am vrut să am un bărbat toată viața. Și fix așa s-a și întâmplat. Florin e și primul bărbat din viața mea. S-a întâmplat așa cum mi-am dorit. Este primul iubit și tot. Oamenii îmi puneau des întrebarea asta”, a declarat artista în cadrul unui podcast.

Tatăl cântăreței este cel care i-a făcut cunoștință cu Florin Popa

Vedeta are o relație foarte strânsă cu tatăl său și vorbește cu acesta absolut orice. Chiar bărbatul este cel care le-a făcut cunoștință cântăreței cu actualul ei soț. Solista a mărturisit că îl întreba pe părintele ei cum arată Florin și cum este, iar acesta îi dădea sfaturi. Artista își dorește să aibă o relație cu fiica ei exact ca cea pe care ea o are cu tatăl său.

,, I-a zis asociatului meu că el o să fie cu mine. I-am zis că e vrăjeală. Am zis că îmi vinde mie replici. Nu știu cum s-a făcut, așa din nimic, l-am întrebat dacă chiar i-a zis asta Florin. El a afirmat. Eu chiar îi spuneam tot lui tata. Mă sfătuiam cu el. Îl întrebam cum arată, cum este. Îmi dădea sfaturi și păreri. Știam că nu mă minte și că nu vrea să fiu fraieră în fața nimănui. Real, chiar dacă nu aveam experiență, știam multe. Tata era extrem de deschis față de mine. Asta o să fac și eu cu Anastasia. Este motivul principal pentru care avem o relație atât de deschisă”, a mai completat Nicole Cherry.