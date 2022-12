"Nu am văzut senzori, nu am văzut nimic" Nicole Cherry, incident la volan. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă

In articol:

Nicole Cherry a avut parte de mici peripeții, înainte de a trece în Noul An. Artista le-a povestit fanilor într-o postare recentă, în mediul online, că a tras o sperietură zdravănă.

Cântăreața, care se afla la volanul mașinii personale, și-a lovit autoturismul într-un moment de neatenție. Iată cum s-a întâmplat totul!

Nicole Cherry a rămas fără mașină, în pragul sărbătorilor: "Nu am văzut senzori, nu am văzut nimic"

Nicole Cherry obișnuiește să-și țină aproape în permanență fanii la curent cu tot ceea ce i se întâmplă și să împărtășească cu ei cele mai frumoase momente din viața ei. De data aceasta, însă, artista nu le-a dat vești prea bune urmăritorilor.

Ea le-a dezvăluit că a avut parte de un incident neplăcut, chiar înainte de a trece în Noul An, căci și-a avariat mașina: "Doamne, am avut o zi…Nu vreți să vă imaginați. Am lovit mașina. O porcărie. M-am urcat pe ceva pe care nu trebuia să mă urc. Nu am văzut senzori, nu am văzut nimic, nu era, nu știu. A fost o neatenție, nu știu. Asta mi-a stricat tot cheful. Chiar aveam nevoie de mașină în perioada asta. Aia e.", a povestit Nicole Cherry, pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry, probleme de sănătate

Incidentul cu mașina nu a fost singurul care i-a dat bătăi de cap lui Nicole Cherry, în ultima perioadă. La începutul acestei luni, artista s-a confruntat și cu mici probleme medicale.

O filmare în care cântăreața apărea cu perfuzia la mână i-a făcut să se îngrijoreze pe cei de acasă, dar tânăra a ținut să precizeze că nu este nimic grav: "Petrecere de seară, nu vă panicați, vin! Din seria: «Ori la bal, ori la spital», am ales balul.", declara Nicole Cherry la acea vreme, pe contul personal de Instagram.