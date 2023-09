„Noi am fost foarte săraci” Bella Santiago, mărturisiri dureroase despre copilăria sa! Artista a fost greu încercată de soartă pe vremea când locuia în Filipine

In articol:

Bella Santiago este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră. Încă de la primele sale apariții în lumina reflectoarelor, artista a reușit să cucerească inimile ascultătorilor, iar în prezent se bucură de o carieră în plină ascensiune. Vedeta se poate declara o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, iar în vara aceasta cei doi și-au unit destinele și au avut parte de nunta mult dorită.

Chiar dacă acum pare că lucrurile îi merg ca pe roate, viața Bellei Santiago nu a fost deloc una ușoară. Ea și familia sa s-au confruntat cu probleme financiare și au trecut prin perioade foarte grele.

Bella Santiago, mărturisiri dureroase despre copilăria sa

Toată lumea o recunoaște pe Bella Santiago pentru talentul său muzical, însă puțini știau că vedeta a fost greu încercată de soartă, pe vremea când locuia în Filipine alături de familia sa. Mai mult decât atât, mama sa a lăsat-o în grija bunicii atunci când avea doar cinci ani, iar alături de aceasta a învățat să se descurce în viață și să fie o persoană independentă. Chiar și așa, artista spune că a avut o copilărie destul de grea, cu multe lipsuri financiare, dar și cu reguli stricte din partea bunicii sale.

Citește și: Ce spune Bella Santiago despre copil, imediat după ce artista și soțul său s-au întors din luna de miere. Cei doi își doresc să-și mărească familia: „Dacă se poate gemeni”

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Fata de la țară care tunde iarba dezbrăcată. A câștigat o avere din „grădinărit obraznic”- stirileprotv.ro

„Sunt din Filipine. Noi am fost foarte săraci. Eu nu am copilărit cum copilărește copilul meu acum. Eu am fost un copil care a învățat mult în viață. Mama m-a lăsat la bunica de când aveam cinci ani. Am învățat multe chestii de la bunica mea. Eu în loc să stau afară să mă joc cu copiii, stăteam cu bunica să fac curățenie în casă. Făceam și gheață… în Filipine făceam gheață, se pune într-un plastic și le vindeam. E căldură acolo și oamenii au nevoie de gheață.

Nu am avut copilărie, a fost o copilărie mai grea. Relația cu bunica a fost frumoasă, dar este foarte strictă. Eu trebuia să mă trezesc dimineață. 7 era deja prea târziu pentru ea. Trebuia să ne trezim la 5:30 sau 6:00. Mă duceam la școală, da. La școală voiam mereu să fiu prima și studiam foarte mult.” , a mărturisit Bella Santiago pentru Ego.ro.

Bella Santiago, mărturisiri dureroase despre copilăria sa [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cum a reacționat mama lui Nicu, atunci când Bella Santiago i-a pășit pragul casei? Ies la iveală noi detalii despre relația celor doi: "Mi-a spus că se însoară cu o filipineză"| EXCLUSIV

Citeste si: „Cea mai urâtă perioadă din viața mea a fost atunci când am rămas însărcinată. A încercat să mă facă să renunț la copil. M-a jignit.” Vica Blochina, declarații controversate despre Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Livia după ce a apărut în ipostaze tandre alături de Spike- radioimpuls.ro

Din nefericre, tatăl artistei a murit atunci când ea avea doar un an, iar ulterior, mama sa a decis să plece într-un alt oraș pentru a câștiga mai mulți bani, întrucât nu reușea să se descurge din punct de vedere financiar. Atunci Bella Santiago a rămas în grija bunicii sale, însă își amintește și acum de momentele în care singurul alimentat de la masă era orezul, pe care îl consuma cu aproape orice îi pica în mână.

Citește și: Decizia pe care a luat-o Bella Santiago! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, imediat după nuntă: "Vreau să fac gemeni"| EXCLUSIV

„Mama a plecat, nu m-a părăsit. Noi am avut o viață foarte săracă. Eu când stăteam cu mama, îmi aduc aminte că mama nu muncea. Tata a murit când aveam un an. Mama făcea chestii mici cu care câștiga foarte puțini bani. Și am în memorie amintirea când mâncam orez cu sare, orez cu lapte, orez cu cafea, ce apucam. Orezul este baza. Dacă ai orez în casă ești ok, ești bine. ”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.