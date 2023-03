Nora lui Leo de la Strehaia explică ce i s-a întâmplat, după ce familia a dat-o dispărută zile întregi. Lumina răspunde acuzațiilor care i se aduc: "Nu am plecat de bine, am eu motivele mele"

In articol:

La sfârșitul lunii ianuarie s-a abătut nenorocirea asupra familiei lui Leo de la Strehaia. Și asta pentru că, la acea vreme, cu toții o dădeau dispărută pe nora acestuia.

Soția fiului cel mic a lui Leo a plecat de acasă și s-a făcut nevăzută, situație pe care fiul, sora și mama lui Leo de la Strehaia au caracterizat-o drept o răpire.

Ei spuneau că Lumina ar fi fost păcălită, drogată, furată și sechestrată de un proxenet și că, cel mai probabil, ar fi ajuns în Germania.

Citește și: „De 3 zile nu mai știm absolut nimic” Familia lui Leo de la Strehaia nu știe ce să mai facă! Sora afaceristului a făcut anunțul

Nora lui Leo de la Strehaia se întoarce acasă

De atunci, însă, presupunerile despre ce s-a întâmplat cu Camelia Mihai, alias Lumina, au fost multe, dar nici măcar una nu a făcut-o pe nora afaceristului să aibă o reacție după plecarea sa de acasă.

Asta până acum, când, în mediul online, Lumina a ținut să lămurească situația în care este prinsă. Nora afaceristului declară că nimic din cele spuse de familia soțului ei nu este adevărat.

Citeste si: „Nu mai ai verigheta?”. Georgiana Lobonț a stârnit neliniștea fanilor, după ultimele sale apariții din mediul online- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Atac armat într-un bar. Zece persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite- stirileprotv.ro

Da, a plecat de acasă, dar nu constrânsă de cineva, ci din propria dorință, căci a avut motivele sale să lase totul în urmă, precizând că dacă îi era bine nu recurgea la un astfel de gest.

Mai mult decât atât, ea recunoaște că a greșit când a făcut acest pas, dar nici unde se afla nu o ducea așa cum își dorea, motiv pentru care nici nu se va mai întoarce în curtea mamei lui Leo de la Strehaia.

Revine acasă, revine la copiii ei, dar vrea să ia totul de la zero, să învețe din această greșeală și să nu vorbească nimic public despre ceea ce a făcut și cu cine, căci îi este rușine față de copiii ei.

Nora lui Leo de la Strehaia explică ce i s-a întâmplat, după ce familia a dat-o dispărută zile întregi [Sursa foto: Captura video]

Citeste si: “Mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea.” Pepe, mărturisiri dureroase despre fostul mariaj cu Oana Zăvoranu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, în vizorul autorităților pentru Protecția Copilului. Răzvan Miheț, tatăl micuților, a luat atitudine, iar sora Deliei este în pericol să rămână fără copii din cauza lui Radu Siffredi- radioimpuls.ro

Citește și: "Este un lucru extraordinar". Dana Criminala, primul interviu după arestarea lui Leo de la Strehaia! Care este, de fapt, starea de sănătate a afaceristului și cum se simte după operație| EXCLUSIV

Pentru copii, căci spune că va avea grijă de ei mereu, dar și pentru familia ei, care acum este învinovățită pe nedrept pentru greșeala ei de a pleca de acasă cu cine nu trebuie, își asumă ceea ce a făcut, regretă și se întoarce din Germania, acolo unde nu este o victimă, așa cum au tot declarat cei din familia lui Leo de la Strehaia.

"Bună seara, prieteni! După cum vedeți, sunt bine. Nu sunt sechestrată, nu sunt sedată, închisă în cameră. Sunt bine, nu vreau să vorbesc prea mult.(...) Eu o să merg acasă la copiii mei. Nu o să merg în curtea Patroanei, dar o să merg la copiii mei, atât. Nu m-a lăsat nimeni pe stradă, nu m-a părăsit nimeni pe străzile din Germania. Mai multe detalii nu vreau să dau despre asta. Nu dau detalii mai multe pentru că-mi este rușine de copiii mei. Oameni buni, nu am răspuns la niciun vlog, niciunei acuzații.(...) Bun, am greșit, sunt vinovată, dar nu mai suport să mai vorbească de părinții mei. Ce, știau părinții mei de mine, ce fac eu, știa cineva de mine? Bun, am greșit, da? Dar nu este așa cum zic ei, că am fost sechestrată sau nu știu ce. Nu vreau eu să vorbesc multe, mie îmi este aiurea să vorbesc. Să nu mai abereze toți din Strehaia, să facă vloguri pe seama mea, unii oameni care se dau familiști. Vorbesc cu copiii mei și cam atât. Nu trebuie să dau explicații, ce o să fac cu viața mea. Am plecat din curtea aia din motive pe care le știu doar eu și familia mea. Nu am plecat de bine de acolo. Am eu motivele mele. Când o femeie alege să plece și să facă pasul ăsta, înseamnă că este ceva. Nu mi-am lăsat copiii, o să mă ocup de ei, îi văd”, a spus nora lui Leo de la Strehaia, în mediul online.