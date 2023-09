„Nu ai scrupule, vedeto” Amna, criticată dur de un fan, în timpul unui concert. Cum a reacționat vedeta, imediat după cele întâmplate

In articol:

Amna a avut parte de un moment foarte neplăcut în timp ce se afla pe scenă, la un concert. Un fan a criticat-o dur, după ce cântăreața a anunțat că programul se va termina.

Situația total neașteptată a deranjat-o mult pe cântăreață, astfel că a făcut și primele declarații despre ceea ce s-a întâmplat. Iată ce i-a transmis persoana de la concert și ce s-a petrecut, de fapt!

Un fan a avut o reacție dură la adresa Amnei, chiar în timpul unui concert

Amna a avut parte de o situație foarte neplăcută, după ce a ajuns la Petrila, unde trebuia să susțină un program artistic.

În ziua spectacolului, condițiile meteo nu au fost favorabile, astfel că organizatorii s-au gândit la varianta de a întrerupe concertul.

Ajună la locul evenimentului, blondina s-a pregătit împreună cu trupa pentru a cânta, însă cei care s-au ocupat de concert i-au spus că nu se va mai ține, din cauza vremii neprielnice.

În urma situației, Amna a ținut să urce pe scenă și să le explice oamenilor prezenți ceea ce se întâmplă. Artista le-a dat vestea fanilor, pe care și ea a primit-o la rândul ei, însă o persoană din public nu a fost de acord cu cele spuse de ea, așa că i-a transmis un mesaj de-a dreptul tăios.

„Vai de capul tău, îți era greu să cânți o melodie la Petrila, am venit până aici să te vedem degeaba. Nu ai scrupule, vedeto! ”, a fost mesajul pe care un fan i l-a transmis Amnei.

Amna [Sursa foto: Facebook]

Ce spune vedeta despre situația cu care s-a confruntat: „M-a deranjat”

În cadrul unei emisiuni televizate, Amna vrut să clarifice situația și a făcut primele declarații.

Aceasta a mărturisit că a urcat pe scenă din simplul fapt că își respectă și admiră fanii, astfel că a vrut să le ofere ea vestea pe care a primit-o.

Deși gestul ei a fost apreciat de mulți, fanul care nu a fost de acord cu spusele ei a criticat-o. Se pare că întreg momentul neplăcut a fost deranjant pentru artistă, așa cum chiar ea a precizat.

„După cum bine știți, vremea nu mai ține cu noi, au fost furtuni în zona în care trebuia să concertăm, iar organizatorii au considerat că este foarte periculos pentru oamenii să continuăm. În momentul în care am ajuns, am considerat că e mai bine să ne oprim, dar pentru că îmi iubesc oamenii și îi respect, am considerat că este mai bine să le spun asta pe scenă, în timp ce unul dintre ei mi-a transmis un mesaj care m-a deranjat.” , a mărturisit Amna, în cadrul unei emisiuni televizate.

Amna [Sursa foto: Facebook]