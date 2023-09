”Nu am vorbit despre acest subiect până acum” Andra Volos, decizie importantă chiar înainte să devină mamă. Ce pas au făcut acum Lele și partenera lui de dragul fetiței?

In articol:

Andra Volos și Lele formează unul dintre cele mai fericite cupluri ale momentului, căci în scurt timp viața li se va schimba complet.

Și asta pentru că fosta concurentă a emisiunii ”Puterea Dragostei” îl va face tată de fată pe manelistul, care, dintr-o relație anterioară, mai are o fată.

Andra Volos și Lele se mută-n casă nouă

Însă, până să își strângă copilul în brațe, cei doi amorezi au mai bifat acum o reușită, care le promite o nouă viață. Și asta pentru că, spune șatena, își vor începe viața de familie, în trei, într-o nouă casă.

Concret, Lele și Andra au achiziționat de curând mai multe apartamente în București și s-au decis ca unul dintre ele să le devină lor casă.

Astfel că, pentru că mai are foarte puțin timp la dispoziție, Andra Volos s-a și apucat de treabă. Cum casa a fost cumpărată goală, dar nouă, acum șatena s-a apucat de amenajatul acesteia.

Singură, spune ea, s-a gândit la tot, iar acum așteaptă doar ca ce a comandat să și primească. Căci, mai spune ea, totul este făcut pe comandă, special pentru casa lor, după ideile ei, luxul fiind cuvântul care le va defini în totalitate apartamentul.

”Nu am vorbit despre acest subiect până acum, dar ne-am luat câteva apartamente și în unul dintre apartamente mi-am propus să mă mut, am termen de două luni până nasc. Dacă tot vine fetița, să vină în casă nouă. Începem de la zero, nu am nimic în bucătărie, decât gresie, stil marmură. Aici este bucătăria, care este goală, momentan, aici este living-ul, care este foarte mare, îmi ajunge biblioteca de lux, cu șemineu, o să vă arăt, o să vină canapele, fotoliu, draperii, măsuțe, chestii. Fac totul singură, adică toate ideile pe care le vedeți o să fie gândite de mine, toate sunt făcute la comandă. Aici o să fie dormitorul, cu balcon, cu leagăn, pregătim ceva frumos pentru fetiță și în baie e tot pe stil marmură, nici lumină nu avem, dar o punem astăzi. Să știți că m-am descurcat singură, m-am gândit aproape la tot. În caz că mai am întrebări, să mă ajutați cu chestii și voi pe mine...” a spus Andra Volos, pe pagina sa de Instagram.