”Nu dormeam liniștită știind că aveam o datorie” Ce mărturisire a făcut Andreea Bănică, înainte de a se muta în noua vilă. Vedeta nu poate uita momentele din trecut care au marcat-o

In articol:

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cuplurile durabile ale lumii mondene, care au evoluat frumos împreună de-a lungul timpului.

S-au cunoscut încă din liceu, s-au văzut și s-au plăcut și au decis să pornească pe același drum. Acum au doi copii, afaceri de succes și ea se laudă și cu o carieră muzicală de excepție.

Citește și: Andreea Bănică abia și-a deschis hotel de lux pe litoral, dar uite ce i s-a putut întâmpla! Artista s-a ocupat personal de problemă: „E rău așa să știți!”

Andreea Bănică, pregătită să se mute în noua vilă

Toate acestea i-au făcut pe cei doi să evolueze și să investească în confortul lor. Astfel că acum, familia cântăreței urmează să se mute într-o casă nouă.

Nu vorbim de orice casă, și de o vilă ce se învârte după soare, dorită de mult timp și în care s-a investit o sumă considerabilă.

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului! A murit John Adrian Ene, fostul portar al echipei Steaua- kanald.ro

Citeste si: Aparatul care consumă cea mai multă energie. Mulți îl folosesc zilnic, dar nu realizează că le încarcă factura la curent- stirileprotv.ro

Însă, deși viitorul pare a fi și mai strălucit decât prezentul, acum când sunt la un pas distanță de a lăsa totul în urmă, Andreea Bănică a făcut o retrospectivă a celor trecute și plecarea din prima casă a familiei îi frânge inima.

Andreea Bănică spune că prima casă a fost una cumpărată cu ajutorul unui credit bancar, în care s-a investit mult timp, atenție și iubire.

Copiii s-au născut și au crescut acolo, la fel și fiecare amintire a lor de familie. Și asta pentru că ei singuri, Andreea și Lucian, s-au ocupat de tot, de la amenajarea locuinței pe interior, până la grădina pusă la punct până la cel mai mic detaliu.

Au plâns, au râs, s-au iubit și au crescut sub acel acoperiș și tare greu le este acum când trebuie să lase totul în urmă, tocmai de aceea, spune vedeta, cu siguranță își vor mai vizita prima lor casă.

Și asta mai ales că nu se mută departe, ci în același cartier, dar la o casă nouă, care li se potrivește acum mai mult.

Citeste si: Scandal între Antonia și Elena Chiriac! Cele două s-au lovit în văzul tuturor, într-un club din Capitală! Ce s-a întâmplat, de fapt- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Este mare păcat dacă faci aceste lucruri!- stirilekanald.ro

Citeste si: Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur, amenințat cu moartea de unul dintre cei mai periculoși interlopi din India- radioimpuls.ro

Și care, speră cântăreața, să le aducă cel puțin la fel de multă satisfacție, iubire și bucurie cum au avut până acum, când la fiecare anotimp mai găseau ceva nou și îmbietor de făcut în curtea casei care acum va rămâne goală.

Ce mărturisire a făcut Andreea Bănică, înainte de a se muta în noua vilă [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Nu mă pot abține, sunt mulți needucați” Andreea Bănică, șocată de ce i s-a putut întâmpla într-un magazin cunoscut de la noi din țară! Artista a răbufnit public

”Clar îmi va fi dor de casa noastră! Aici ne-am mutat în anul în care ne-am căsătorit, 2008! Apoi am născut-o pe @iamsofiamariab și la 7 ani jumătate diferența l-am născut pe @iamnoahandrei. Copiii mei au pășit pragul pentru prima oară în această casă pe care am cumpărat-o când nu aveam toți banii strânși să o plătim. Am făcut un credit pentru jumătate de suma pe care l-am achitat ulterior pentru că nu dormeam liniștită pe pernă știind că avem o datorie. Ne leagă atâtea amintiri frumoase de prima noastră casă încât mai mult că sigur că atunci când ne vom întoarce din oraș vom greși poartă așa cum am făcut-o de atâtea ori când ne întorceam la apartamentul de pe Nerva Traian înainte să locuim aici. Am pus atâta pasiune, iubire în fiecare colțișor și nu am avut designer pe care să îl plătim cu mii de euro cum se poartă mai nou, ci am personalizat-o pentru a ne simți noi bine. Fiecare plantă în parte este plantată de și cu mâinile noastre, iar în timp am ajuns să cunoaștem multe despre ele. Plantele dau viață și binecuvântează aerul de care avem atâta nevoie. Primăvară mă trezeam cu gândul să văd ce pom a mai înmugurit și îi vedeam evoluția de la o zi la alta, iar atunci când înflorea mă bucuram ca un copil mic când vede o jucărie. Când am pierdut un copăcel am suferit enorm pentru că ador să am o grădina plină de culoare și miros îmbietor. Această este casă visată, casă speranței, casă cu liliac, cu ghiocei zambile și narcise! Vara îmi scoteam sezlongurile pe care mă întindeam că pisica la soare, iar copiilor le umpleam piscină gonflabilă să se bălăcească până fugeam la mare. Toamna admirăm grădina cum își schimbă culoarea, iar iarnă făceam primul om de zăpadă la prima ninsoare. Probabil îmi voi bagă nasul în ea și pe viitor, să îmi văd florile dragi. Ce este bine, faptul că ne vom întoarce în același loc pe partea dreapta, însă la un număr fără soț, care are o însemnătate mare (nimic nu este întâmplător) ziua de naștere a Sofiei! Cifra norocoasă care sper să ne aducă liniște, bunăstare, iubire, armonie și o viață lungă lipsită de griji. Se spune să nu îți pară rău după lucruri, însă toate lucrurile din viața mea au avut o însemnătate aparte”, a scris Andreaa Bănică, pe conturile sale de socializare.