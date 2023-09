„Nu există trai bun” Carmen Șerban a spus abia acum de ce nu s-a căsătorit până la 52 de ani! Motivul pentru care artista a ales să nu facă acest pas: „Nu le poți avea pe toate”

In articol:

Carmen Șerban este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară. Cu o carieră longevivă și un succes colosal, se poate declara o femeie împlinită pe partea profesională, însă nu la fel stau lucrurile și în viața amoroasă.

Ei bine, după ce mai multe persoane s-au întrebat de ce cântăreața nu s-a căsătorit până acum, iată că a oferit chiar ea răspunsul. Mai sinceră ca niciodată, a spus clar motivul pentru care nu a făcut marele pas la altar. Iată dezvăluirile neștiute!

Citește și: Carmen Șerban, dezvăluiri cutremurătoare după ce a învins cancerul! Doar asta a ajutat-o în lupta cu boala: „Una din minunile care mi-au schimbat deja viața”

Carmen Șerban a spus motivul pentru care nu s-a căsătorit până la 52 de ani

Carmen Șerban este de departe una dintre cele mai cunoscute cântărețe din lumea muzicii de petrecere. Artista se poate lăuda cu o carieră longevivă și de succes, însă nu poate spune același lucru și pentru viața sentimentală, căci nu a găsit până acum persoana care să o facă să își dorească să ajungă în fața altarului.

Ei bine, chiar în cadrul unui interviu recent ea a spus clar de ce a ales să nu facă marele pas la altar până la vârsta de 52 de ani. Se pare că motivul ar fi cariera, căci nu a vrut să-și abandoneze proiectele profesionale. De asemenea, ea a mărturisit că un alt factor care a dus-o la această decizie este faptul că a văzut foarte multe exemple de cupluri din zona artistică, care au eșuat din cauza programului încărcat de muncă.

Totodată, solista precizează că nu vrea să fie pusă într-o asemenea postură, în care să pară fericită, dar de fapt să nu fie așa.

„90% din deciziile mele de a nu mă căsători au fost în ideea că nu am vrut să-mi abandonez partea profesională. Dar și pentru că am văzut că nu există trai bun în cuplurile în care există artiști sau oameni care pleacă de acasă. Și acele cupluri care sunt bine, aparent, nu sunt bine deloc. Asta pot să spun pentru că știu, sunt în domeniu și mă văd cu artiștii și știu ce este în spațiul lor.

Citeste si: Oana Roman îi aduce acuzații grave lui Marius Elisei. Acesta s-ar folosi de fetița lor ,,de dragul unei răzbunări’’- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

Nu vreau să bârfesc sau să spun vreun nume, dar lucrurile sunt cum trebuie doar așa, de aparență. Suntem o familie, avem și copii, carieră… dar lucrurile sunt cum sunt. Iar eu sunt genul de om care nu mă mint singură și nu îmi place să trăiesc cu cineva în casă care nu e cu sufletul lângă mine. Cât ești cu sufletul lângă mine, rămâi lângă mine.”, a mărturisit Carmen Șerban, pentru viva.ro.

Citește și: Carmen Șerban este din nou o femeie singură. Artista și partenerul ei și-au spus adio, după 6 ani de relație: "Deveniserăm toxici unul pentru celălalt"

Ce criterii trebuie să îndeplinească alesul inimii sale: „Cineva care să stea lângă mine”

În cadrul aceluiași interviu, Carmen Șerban a enumerat criteriile pe care va trebui să le îndeplinească alesul inimii sale. Artista își dorește ca partenerul de lângă ea să o iubească în toate momentele vieții sale, atât la bine, cât și la greu. Dacă bărbatul va reuși să îi arate acest lucru, solista spune clar că el va fi cel cu care va merge la altar.

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Au ieșit la iveală detalii noi despre ce probleme ”costisitoare” avea fostul soț al Oanei Zăvoranu, în timp ce avea o relație cu ea- radioimpuls.ro

Pe de altă parte, cântăreața a precizat că nu este foarte încântată de actele de căsătorie, căci de multe ori acele documente pot condiționa partenerii.

„Eu am spus de ce. Mare parte din decizia mea a fost continuarea, într-un mod liber, a părții profesionale. Și cred că am reușit. Acum nu le poți avea pe toate în viață, pentru că nu le are nimeni. Și, într-adevăr, dacă va veni momentul să cunosc pe cineva la un moment dat, pe care să îl văd că moare de dragul meu… Moare între ghilimele, că vreau să trăiască… Cineva care să stea lângă mine și când sunt sănătoasă și când sunt bolnavă; și când am bani, dar și când nu am bani… Și când sunt mai slabă sau mai grasă, mai urâtă sau mai frumoasă. Pentru că toate avem stările noastre. Acela va fi alesul.

Până atunci, preferăm așa, să stăm necununați. Pentru că nu trebuie să ai acte pentru a fi fericit. Actele acelea, de multe ori, condiționează. Eu sunt impresionată de curajul mirilor, mai ales celor la care le cânt, au curaj să își ia viața în piept și îi felicit. Însă eu pe partea aceasta nu sunt așa de curajoasă ca ei, să îmi asum acest lucru.”, a mai spus artista, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Carmen Șerban [Sursa foto: Facebook]