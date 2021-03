O celebră artistă a părăsit de urgență România și a fugit în Franța! De ce a luat această decizie radicală

In articol:

Livia Pop este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona MaramureȘului și, pe lângă talentul muzical, se poate lăuda și cu un corp de fotomodel.

De curând, Livia Pop a decis să se mute pentru o perioada în Franța, după ce sora ei, stabilita de câțiva ani în Paris, a născut și a chemat-o pentru a o ajuta. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, Livia Pop și-a luat bilet de avion și a plecat imediat în orașul iubirii, așa cum este considerat Parisul.

"Am decis să părăsesc România pentru o perioada de cel puțin o lună, am fugit în Franța, la Paris. Parisul e ca și a doua casă pentru mine pentru că sora mea locuiește aici și vin cât de des pot ca să îmi văd cele două nepoțele pe care le ador. Recent, sora mea a născut și m-a rugat să vin să o ajut pentru câteva săptămâni.

Livia Pop a fugit la Paris

În plus, am și foarte multe evenimente amânate din cauza pandemiei de coronavirus, dar, împreună cu prietena mea Laura, cea mai buna organizatoare de evenimente din Paris, încercăm să găsim soluții de compromis. Ne descurcăm cum putem, a trecut deja foarte mult timp de când toate restaurantele sunt închise, oamenii nu mai pot să stea fără să își boteze copiii, spre exemplu, așa că unii acceptă să facă evenimentele mult mai mici, în limita numărului admis de persoane și de cele mai multe ori chiar la ei acasă", ne-a declarat Livia Pop.

Chiar dacă a plecat, Livia Pop păstrează în continuare legătura cu fanii ei, prin intermediul rețelelor de socializare. Cântăreața postează adesea imagini și clipuri video din viața ei de zi cu zi din Franța. "Bine ca sunt florariile deschise, că în rest totul este închis!", a scris cântăreața de muzică de petrecere pe Instagram.

Livia Pop considera Parisul a doua ei casa

Livia Pop, la un pas să renunțe la muzică

Livia Pop este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului. Cu toate că este relativ nouă pe scenă, așa cum recunoaște și ea, visul ei din copilăria era să facă muzică. ”Întotdeauna mi-a plăcut să cânt, am studiat la Liceul de Muzică, dar, după aceea, am ajuns să fac Jurnalismul, chiar dacă nu am profesat nicio zi. Aveam probleme cu gâtul și mi-era teamă să mă duc la Conservator și să îmi fac o carieră în muzică, dar, până la urmă, acum câțiva ani, mi s-a ivit ocazia și de atunci tot cânt. Și nu mai am nici probleme cu gâtul”, ne-a spus, în studioul WOWbiz.ro, Livia Pop.