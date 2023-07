„O mare problemă la sarcina mea” Simina Loica, agresată fizic și înșelată de Alex Bobicioiu? Tânăra a răbufnit și a spus tot adevărul despre fostul iubit

In articol:

Simina Loica și Alex Bobicioiu au ajuns să se despartă într-un mod deloc pașnic, după ce au aflat că vor deveni părinți. Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” este însărcinată pentru a doua oară, însă se pare că nu are deloc parte de o perioada fericită în viața ei. În urmă cu doar câteva ore, Alex Bobicioiu a fost prezent în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a vorbit despre fosta sa relație cu Simina, dar și despre copil.

Contrar mărturisirilor tânărului, Simina susține că a vorbit cu fostul ei iubit fix înainte de a intra în emisiune, moment în care i-a spus că nu vorbească absolut nimic despre ea, însă se pare că Bobicioiu a încălcat lamentabil promisiunea față de mama copilului său. Pusă în fața unei asemenea situații, Simina Loica a răbufnit în mediul online și a mărturisit tot ce are pe suflet!

Simina Loica susține că Boicioiu ar trădat-o cu altcineva și că a părăsit-o în una dintre cele mai sensibile și grele perioade din viața sa. Fiind însărcinată, situația se complică cu atât mai mult cu cât mai are un copil din prima căsătorie, de care trebuie să aibă grijă la fel ca până acum. Cu toate acestea, Simina Loica știe că soarele va veni și pe strada ei și că greutățile pe care le întâmpină acum nu sunt decât etape din viață care o vor conduce către viața pe care și-o dorește.

Simina Loica, probleme cu sarcina

Simina Loica a mărturisit că nu poate înțelege cum fostul ei iubit, pentru care a făcut foarte multe sacrificii și a îndurat multe lucruri, o pune într-o situație total nefavorabilă în condițiile în care știe că sarcina nu evoluează deloc în parametri normali.

Tânăra a mărturisit că sarcina s-a dezvoltat foarte mult în jos, lucru care complică foarte mult lucrurile.

De asemenea, Simina Loica a menționat că Alex Bobiciou nu contribuie cu nimic la siguranța sa fizică și mentală, nici cu ajutor financiar pentru controalele medicale, având în vedere problemele cu care se confruntă.

„Mi-am dat seama că nu merită nici măcar să vorbesc despre el, nici așa, nici așa. Vorbea și el, pentru că atâta poate și asta este educația pe care a primit-o el. Educația pe care a primit-o- o vedeți acum. Nu uitați că el are un copil pe care nu l-a văzut niciodată în doi ani de zile, ca să vă dați seama cam ce poate. Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc pentru toate mesajele drăguțe și pentru că ați înțeles adevărul și că această emisiune la care el a fost v-a convins.

De dimineață am fost la doctor, există o mare problemă la sarcina mea. Sarcina mea este foarte jos, iar pe el îl interesează să meargă la televizor să vorbească despre mine, despre relația noastră care nu mai există, în loc să zică «te ajut, am 5 lei, ți-i dau ție să poți să mergi la doctor, să vezi ce se întâmplă». În fine, nu mai stau să fac publică viața mea, nu mai stau să zic probleme mele pentru că nu cer milă, nu cer absolut nimic, nu am cerut nimic niciodată. Sunt un om puternic, capabil să-ți asume greșeli și responsabilități, pentru că așa a vrut Dumnezeu, cu asta m-a binecuvântat Dumnezeu pe mine și eu vreau să fie totul bine și să-mi văd de treaba mea, doar că se pare că acest băiat, «vedetă», nu-mi dă pace și nu se abține și vrea să zic și eu tot adevărul sau nu știu, să povestesc de la bunică la mătușă tot ce s-a întâmplat și cât de mult am suferit și câte multe lucruri știu și câte multe lucruri țin în mine tocmai pentru că am obosit și pentru că îmi este frică de sarcina pe care o am și am încercat să-m văd de treaba mea.”, a spus Simina Loica în mediul online.

Simina Loica susține că Alex Bobicioiu repetă istoria și cu copilul lor

Simina Loica l e-a amintit tuturor că Alex Bobicioiu mai are un copil în vârstă de doi ani, însă pe care nu l-a văzut niciodată, despre care spune că nu-l interesează și că nu-l iubește. Mai mult, tânărul ar face-o pe mama copilului său nebună, susținând că acesta ar fi și motivul pentru care nu poate avea o relație cu copilul său.

Pe de altă parte, Simina Loica este de părere că Alex Bobicioiu repetă istoria și cu copilul lor, care va veni pe lume în doar câteva luni, fiind este foarte imatur și iresponsabil cu toți oamenii din jurul lui.

El în loc să mă protejeze și să-și vadă de treaba lui și să nu se ducă niciunde, să nu vorbească de mine, să vorbească despre el... dar lumea ce să-l întrebe despre el, pentru că nu are ce, n-ați văzut că îl întreabă ceva și răspunde altceva? Nu vreau să fiu răutăcioasă cu el, chiar îmi pare rău de live-urile pe care le-am făcut. Chiar îmi pare rău și îmi cer iertare și față de voi și față de toată lumea, pentru că nu este normal și nu este frumos să fac asta, dar eram super trădată, mă simțeam singură, mă simțeam depresivă și tocmai de aceea ma reacționat așa. Eu sunt un om super emotiv la chestiile astea, când este vorba de copii și, fiind trădată și părăsită în halul ăsta de el, în condițiile în care, după cum știți, el mai are un copil, un copil pe care nu l-a văzut niciodată, nici măcar să zică să-i trimitem o bombonică, nimic, a zis, din contră, că nu-l iubește, că nu este curios, mama copilului este nebună, mama copilului este nu știu cum. La fel face și acum.”, a continuat Simina.

Simina Loica susține că a vorbit cu Alex Bobicioiu înainte de a intra în emisiunea de aseară

Cu toate că în cadrul misiunii Alex Bobicioiu a menționat că nu a mai vorbit cu fosta lui iubită și că nu știe nimic despre decizia pe care a luat-o în legătură cu sarcina, dacă va avorta sau nu, Simina Loica a mărturisit că fix înainte de a apărea pe micile ecrane a vorbit la telefon cu fostul ei iubit, moment în care i-a spus să nu mai vorbească despre ea. Mai mult decât atât, Bobicioiu i-ar fi spus să se vadă, însă Simina nu a fost de acord.

„De ce nu suntem asumați și de ce nu încercăm să clarificăm situația între noi. De ce? Îmi pare rău din nou că stau și vorbesc pe story cu voi și stau să vă explic, cred că n-am mai făcut asta. Mi s-a părut total greșit ce am făcut și că am încercat să-mi văd de treaba mea, să-mi caut să fiu fericită, să caut să mă ocup de Domi, să ies, să am viața mea simplă și normală, ca să se întâmple asta și ce credeți? Fix ieri, aseară, înainte de a merge la emisiune, am vorbit cu el și i-am zis «te rog frumos, nu mai vorbi despre mine, nu mai vorbi despre relație» și a zis «hai să ne vedem» și eu n-am vrut cu el și după a început să zică că există teste să vadă dacă m-a atins cineva. Nu-mi este frică să fac niciun test, pentru că nu ăsta este planul meu și nu asta este treaba mea.”

Simina Loica: „L-am iubit foarte mult, n u mă gândeam că o să existe viață și fericire fără el”

„Ai greșit, am înțeles, repară, fii lângă omul ăla, vorbește cu el. Zi nu ne înțelegem, nu se poate, zi hai să vorbesc. Nu! Numai pumni, pălmi, bătăi, numai așa, numai așa se rezolvă? Nu se poate, suntem normali, suntem normali la cap. Adică el știe situația în care sunt și că sarcina mea este foarte jos, este foarte cu risc. Eu nu vreau să stau să jignesc pe nimeni, pentru că, așa bun, rău, cum a fost, vă zic sincer și din inimă că l-am iubit și l-am iubit foarte mult și chiar nu mă gândeam că o să existe viață și fericire fără el, dar acum când văd și realizez și îmi dau seama în ce am fost și cu cine am stat, îmi dau seama că nu se poate și că nu merită și este cel mai bine pentru mie așa și pentru el la fel. Eu chiar nu consider că i-am greșit și nu consider că au meritat atâtea lucruri pe care poate voi nu le știți și poate v-ați dat seama sau nu v-ați dat seama și niciodată n-o să spun anumite lucruri, pentru că nu mai vreau să fiu răutăcioasă, vreau să fiu sănătoasă.

Simina Loica a fost agresată fizic de Alex Bobicioiu?

Mai mult, Simina Loica a menționat „în trecere” că a suportat „numai pumni, palme, bătăi, numai așa”, însă a decis să nu vorbească mai multe pentru că, în primul rând se gândește la sănătatea sa și a copilului său. În ciuda eforturilor sale, se pare că relația a ajuns la final, tânăra punând întreaga situație pe seama comportamentului total imatur al lui Alex Bobicioiu, care se răsfrânge în toate ariile vieții lui, mai ales în relațiile pe care le are cu oamenii din jurul său, părinți, frați, partenere de viață și chiar cu proprii-i copii.

Se iubește doar pe el și el este singura persoană importantă pe lumea asta pentru el. În momentul în care el se jura strâmb, zicea «să moară mama și Nicolas», făcea invers. Mă punea și pe mine de multe ori să jur, doar ca să mă creadă sau să merg la biserică să jur, adică el nu se gândește de ce să mă jur pe oameni dragi, de ce să o pun pe femeia asta să se jure pe oameni dragi când putem să ne înțelegem sau să ne jurăm pe noi, că dacă noi suntem proști, să fim noi proști. O dată s-a jurat pe nepotul lui și a doua zi ne-au sunat părinții lui că Nicolas că și-a spart capul și s-a jurat strâmb. Și i-am zis «vezi unde duc jurămintele tale strâmbe, vezi ce se întâmplă?». Eu nu înțeleg cum omul ăsta poate să fie atât de rău, atât de neînțelegător, atât de imatur, atât cu el, cât și cu mine și cu părinții, deci eu nu-mi dau seama, eu nu înțeles cum să fie atât de absent în viața și în greșelile tale.”

