Omar Arnaout, hărțuit la școală din cauză că este arab! Ce a putut să-i facă artistul unui profesor

In articol:

Omar Arnaout se numără printre cei mai iubiți artiști ai momentului, iar tânărul face senzație peste tot când apare, în special în cadrul concertelor pe care le susține. Cântărețul a intrat în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă, iar de-a lungul carierei sale, acesta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Recent, invitat în cadrul emisiunii online, ”Detectorul de minciuni”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Oana Radu, Omar a făcut o serie de declarații despre viața sa, dezvăluind chiar că a fost hărțuit la școală, din cauza faptului că este arab.

Omar Arnaout [Sursa foto: Captură YouTube]

„Am văzut că am un profesor care are ceva personal cu mine”

Întrebat de către moderatoarea emisiunii, Oana Radu, dacă a fost hărțuit din cauza faptului că este arab, Omar a răspuns pozitiv, dezvăluind că i s-a întâmplat asta, în special în școală, doar că nu au fost gesturi la nivel fizic, ci totul s-a petrecut la nivel de subtilități.

Artistul a explicat că aceste lucruri chiar l-au durut, iar cei ce făceau asta știau că este deranjat de astfel de gesturi.

De asemenea, Omar a povestit că, la un moment dat, a avut un profesor care avea ceva personal cu tânărul, iar el a simțit acest lucru imediat, motiv pentru care a

făcut tot posibilul să-și enerveze cadrul didactic, fapt care s-a și întâmplat, mergând apoi direct la director pentru a rezolva situația.

Omar Arnaout, pregătit să facă pasul cel mare! Artistul i-a pus inelul pe deget iubitei lui: “Iubesc cu adevărat”

„Da, am pățit, dar nu neapărat fizic, au fost chestii la nivel de subtilități. Astea dor cel mai tare. În școală am pățit treaba asta, am văzut la mulți profesori un comportament diferit, cumva ei îl făceau într-o modalitate subtilă, dar știind că o să doară mai tare dacă o să rămână la subtil și nu o să-și exprime ura față în față, numai că eu am exploatat foarte tare lucrul ăsta și când am văzut că am un profesor care are ceva personal cu mine, l-am scos din sărite cu cuvinte mici, până când a început să spună lucruri pe față, în așa fel încât să am motive să mă duc la director.”, a declarat Omar Arnaout, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”.