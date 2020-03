Cea mai simpla reteta de paine o poti pregati si tu acasa. Aluatul se face usor, nu e nevoie sa il lasi la dospit, nici sa-l framanti vartos.

Painea facuta in casa, fara dospire, fara framantare se pregateste in aproximativ 10-15 minute, apoi trebuie sa stea la cuptor in jur de 55 de minute. Reteta ii apartine celebrului bucatar Jamie Oliver.

Paine facuta in casa fara dospire fara framantare. Reteta simpla

"Painea pe care am facut-o cel mai des in ultimii 4 ani. Ca-i gata de pus in cuptor in 15 minute si nu are nevoie nici de dospire, nici de framantare. Reteta e de la Jamie Oliver.

100 g faina alba

250 g faina integrala

50 g fulgi de ovaz

1 lingurita bicarbonat de sodiu

1 lingurita sare

1 lingurita zahar

1 ou

1 sticlă de lapte batut (330 g)

- daca n-ai lapte batut, poti amesteca 250 de g iaurt cu 70 de g lapte", scrie Mihai Gateste pe contul lui de Instagram.

Mod de preparare:

Se amesteca faina alba cu faina integrala si fulgii de ovaz, sarea, bicarbonatul de sodiu si zaharul.

In alt castron, spargi oul si-l amesteci bine cu laptele batut. Apoi torni amestecul peste faina. Amesteci bine pana se omogenizeaza.

Unge-ti mainile cu putin ulei si formeaza painea, dandu-i o forma rotunda, putin turtita. Cresteaza painea deasupra in forma de X. Se baga in cuptor, care a fost preincalzit. Se lasa 50-55 de minute la o temperatura de 190 de grade Celsius.

Painea se scoate din cuptor si se lasa la racit pe un gratar. Coaja e crocanta si gustoasa, iar miezul e moale si delicios. Pofta buna!

Poti urmari reteta video de paine facuta in casa fara dospire, fara framantare pe contul de Instagram mihai.gateste.